Samsun\'da 314 arsa açık artırmayla satılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Samsun'da 314 arsayı açık artırma ile satacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yazılı açıklamasına göre, Samsun'un 19 Mayıs, Alaçam, Atakum, Bafra, Havza ve Tekkeköy ilçelerinde 314 arsa, ev yapmak isteyen, iş yerine uygun arsa arayanlar için cazip şartlarda satılacak.
Alıcılar arsalara yüzde 25'i peşin, 24 ay vadeyle sahip olabilecek. Peşin ödemelerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
Açık artırma, 23 Şubat saat 10.30'da Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.
Arsalar için www.emlakmuzayede.com.tr üzerinde de teklif verilebilecek.
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