Samsun'da Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda Kültür Sokağı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda Kültür Sokağı Açıldı

Samsun\'da Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu\'nda Kültür Sokağı Açıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde bulunan Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan kültür sokağı ve iç mekan renklendirme çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi. Ahmet Yesevi'den Mevlana'ya, Karacaoğlan'dan Neşet Ertaş'a kadar birçok sanat ve edebiyat insanının portre çizimlerinin ve sözlerinin yer aldığı 'Kültür Sokağı' ile yapılan renklendirme çalışmaları, çocukların eğitim ve ıslah edilmesi amacıyla yapılan bir proje olarak değerlendirildi. Açılışa katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, buranın bir eğitim yuvası olduğunu ve çocukların burada ıslah edilerek topluma kazandırıldığını belirtti.

21.05.2024 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesindeki Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan kültür sokağı ve iç mekan renklendirme çalışmalarının açılışı gerçekleştirildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahmet Yesevi'den Mevlana'ya, Karacaoğlan'dan Neşet Ertaş'a gönül, düşünce, sanat ve edebiyat insanlarının portre çizimlerinin, sözlerinin ve bilgilerinin yer aldığı "Kültür Sokağı" ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencilerinden oluşan Görsel Sanatlar Topluluğu ve Doç. Dr. Selma Karaahmet Balcı'nın katkılarıyla yapılan renklendirme çalışmalarının açılışı yapıldı.

Açılışa katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, burada yaptığı konuşmada, suç işleyen çocukların, suça sürüklense de kendi çocukları olduğunu belirtti.

Kılıç, "Burası cezaevinden ziyade bir eğitim yuvasıdır. Çocuklarımızı inşallah burada ıslah edip eğitip yeniden topluma kazandırarak evlerine gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç, Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Aktaş, Cezaevi Savcısı Ümit Şafak Koçak, Vakıflar Bölge Müdürü Sayın Ali Erkan Öztürk ile Kavak protokolü açılışı yaptı.

Kültür sokağı ile renklendirme çalışmalarında emeği geçenlere hediyeler verildi.

Programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü, günün anısına suça sürüklenen çocuklara, kurum personeline ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA

Mehmet Sabri, Ahmet Yesevi, Neşet Ertaş, Karacaoğlan, Başsavcı, Edebiyat, Mevlana, Gençlik, Samsun, Kavak, Çocuk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda Kültür Sokağı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:43 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı akraba atamalarını savundu: Hepsi liyakatlı
22:12 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 1 komiser daha gözaltına alındı
21:55 İranlı yetkili, Reisi’nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı İranlı yetkili, Reisi'nin öldüğü helikopter kazasını anlattı: Koşullar son derece normal ve sıradandı
21:37 En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada En beğenilen siyasetçiler anketinde Mansur Yavaş ilk, Erdoğan 3. sırada
19:51 Isparta’da Eğirdir Gölü’nde 7 adet el bombası bulundu Isparta'da Eğirdir Gölü'nde 7 adet el bombası bulundu
23:43 Herkes bu mücadeleye kilitlendi Konyaspor’dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama Herkes bu mücadeleye kilitlendi! Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi çok sert açıklama
23:06 Anlaşma tamam gibi 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
22:52 TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba’yı çağıracaktım TBMM Başkanvekili Celal Adan, tartışmanın uzamasına dayanamadı: Biraz daha devam etseydi Veli Ağbaba'yı çağıracaktım
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim Aziz Yıldırım: Fenerbahçe kazansın, biz kaybedelim
21:36 Derbideki olayların faturası ağır oldu Fenerbahçe’de 7 isim PFDK’ya sevk edildi Derbideki olayların faturası ağır oldu! Fenerbahçe'de 7 isim PFDK'ya sevk edildi
21:12 Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay’a erişmeyi planlıyoruz Alper Gezeravcı: Sadece birkaç ay içerisinde Ay'a erişmeyi planlıyoruz
20:40 Prof. Naci Görür: Marmara’da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker Prof. Naci Görür: Marmara'da deprem olursa Türkiye diz üstü çöker
20:33 Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı Singapur uçağındaki türbülansta can kaybı arttı
20:31 Ali Koç ve İsmail Kartal’ın söylediklerine bakın İşte derbi zaferinin hikayesi Ali Koç ve İsmail Kartal'ın söylediklerine bakın! İşte derbi zaferinin hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 00:46:15. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'nda Kültür Sokağı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement