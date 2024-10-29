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Samsun'da Cumhuriyet'in 101. yılı coşkuyla kutlandı

SAMSUN - Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Düzenlenen törende farklı kurumların yaptığı gösteriler alkış toplarken, törende konuşan Vali Orhan Tavlı, "Türkiye Cumhuriyeti ezelden ebede büyük umutlarla yürürken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak, 101 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyen odakların uzantılarına bugün de fırsat vermeyecektir" dedi.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları Samsun'da erken saatlerde başladı. İlk olarak Samsun Valiliği binasında gerçekleşen törende Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tebrikleri kabul etti. Akabinde etkinlikler için İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu'na geçildi. Burada ilk olarak Vali Tavlı, beraberindeki Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Başkan Halit Doğan ile birlikte tören aracıyla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlamanın ardından Vali Tavlı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak"

Vali Tavlı, "Milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle, gelecek kuşaklarımıza her bakımdan çok daha fazla gurur duyacakları müreffeh bir ülke bırakmak için azimle çalışmaya, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gayret göstermeye kararlıyız. Kahraman milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyetimizin 101 yıllık tarihi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarımızda rehberimiz olmaya devam edecektir. Ülkemiz, geçen yıl 100. Yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da şanlı geçmişimizden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti ezelden ebede büyük umutlarla yürürken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak, 101 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyen odakların uzantılarına bugün de fırsat vermeyecektir. Sevgili gençler; Ülkemizi gerek teknoloji gerekse insan kaynağı noktasında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmek için gayret gösterirken muhtaç olacağınız kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur "dedi.

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından gösterilere geçildi. İlk olarak 2 öğrenci ve 2 gazi tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Ekibi ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu konser verdi. Tören bin kişinin ve 70 aracın katılımıyla gerçekleşen geçiş töreniyle son buldu.

Törene AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.