Samsun\'da Cumhuriyet\'in 103\'üncü yılı İstiklal Meydanı\'nda törenle kutlandı

SAMSUN'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamada askeri bando ve tören geçişi yoğun ilgi gördü.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni İstiklal Meydanı Kurtuluş Yolu'nda yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, tören aracıyla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Törene, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş ve medeniyet inşa etmiş olan Aziz Türk milleti, her daim barışı, huzuru, kardeşliği, hoşgörüyü, adaleti ve inançlara saygıyı tesis etmiştir. Asırlar boyunca bu değerler üzerine hüküm süren Osmanlı Devleti Dönemi'nde huzur ve güvenin hakim olduğu coğrafyalar, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden çekilmesiyle birlikte emperyalist güçlerin zulmüne maruz kalmıştır. Bir asır önce ülkemizin dört bir tarafı işgal edilmiş, aziz milletimiz çok büyük acılar çekmiştir. Aziz milletimiz tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle böylesine zorlu bir süreçten başarıyla çıkmıştır. Türk milletinin makus talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsunlularla birlikte atmıştır. İşgal kuvvetlerinin takibini kırmak için 25 Mayıs'ta Havza'ya geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 gün kaldığı Havza Atatürk Evi de, Milli Mücadele'nin ilk karargahı olmuş, Milli Mücadele Dönemi'nin ilk genelgesi olan 28 Mayıs 1919 tarihli Havza Genelgesi bu tarihi mekanda hazırlanmıştır. İşgallere karşı en net maddelerin yer aldığı ve milli direniş bilincinin ilk defa uyandırıldığı genelge olarak tarihe geçen Havza Genelgesi ile ülkemizin dört bir yanında yürütülen mücadele milli ve ulusal bir kimlik kazanmış, böylece istiklal meşalesi elden ele, dilden dile Samsun'dan bütün vatan sathına yayılmış, destansı kahramanlıkların sergileneceği büyük mücadele başlamıştır" dedi.

CUMHURİYETİMİZİ DAHA DA YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Cumhuriyet sayesinde bugün büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Vali Tavlı, "İlk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele'yi, Aziz Türk Milleti her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlandırmıştır. Aziz milletimizin istiklalimize ve istikbalimize kastedenlere karşı elde ettiği bu zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti asil bir milletin şahlanışının, küllerinden yeniden doğuşunun nişanesi olmuştur. İşte o Cumhuriyet sayesinde bugün de haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ve İstiklal harbimizde aziz milletimizi zafere taşıyan ve 103 yıl önce Cumhuriyetimize hayat veren ruh bugün de dimdik ayaktadır. Hiç şüphe yok ki, aziz milletimizin her bir ferdi istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak ve onu gelecek nesillere aktarmak için bugün de aynı ruh, kararlılık ve özveriye sahiptir. Bunun şuuruyla, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden süreçte yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek ve tek yumruk olan ecdadımızın bize emaneti olan Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağız. Köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi daha da yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler kürsüye gelerek şiirler okudu. Tören, halk oyunları gösterileri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ekibinin sahne performansının ardından devam etti. Jandarma Kavak Komando Bölüğü gösterisi ve Garnizon Komutanlığı konseri ve tören geçişinin ardından sona erdi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Berkay YILDIZ/ SAMSUN,