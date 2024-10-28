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Samsun'da 'Cumhuriyet' yürüyüşü

SAMSUN - Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları, Samsun'da düzenlenen tören ve yürüyüş ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk sırasıyla anıta çelenk sundular. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'ndaki törende Anıt Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aziz Atatürk; bugün ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle 'Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare' şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize kasteden işgalcilere karşı ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele'miz her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır. Bu zaferin ardından 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda kurduğunuz ve bizlere en değerli miras olarak emanet ettiğiniz Cumhuriyetimiz bizler için hem bir iftihar vesilesi hem de ilham kaynağıdır. En büyük eseriniz olarak ifade ettiğiniz bu emanete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar sahip çıkacak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizi yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz. İlk yılını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizin ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle her alanda aziz milletimizin yüzyılı yapmak ve gelecek kuşaklarımıza gurur duyacakları çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir ülke bırakmak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin maziden atiye uzanan yolculuğunda kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti, sizin de ifade ettiğiniz üzere ilelebet payidar kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta şahsınız olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı, bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Anıttaki törenin ardından kutlamalar, Cumhuriyet Yürüyüşü ile devam etti. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk Anıtı'ndan başlayan yürüyüşte İstiklal Caddesi üzerinden meydana yürüdü. Yürüyüşe Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Bandosu, 19 Mayıs Lisesi Hava Merasim Bölüğü Bandosu, Atakum Konseyi Kadın Meclisi Cumhuriyet Kadınları Bandosu, öğrenciler ve vatandaşlar eşlik etti.