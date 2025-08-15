Samsun'da Dolandırıcılık Operasyonu: 8 Tutuklandı

Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında 12 Ağustos'ta 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin tamamı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Adıyaman ve Kars'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, kendilerini "polis" ve "savcı" olarak tanıtarak mağdurlardan 1 milyon 143 bin 350 lira haksız kazanç elde ettiklerini belirlenen 8 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.