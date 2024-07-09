Samsun'da Ev Temizliği İçin Çağrılan Kadına Cinsel Taciz İddiası - Son Dakika
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Samsun'da Ev Temizliği İçin Çağrılan Kadına Cinsel Taciz İddiası

Samsun\'da Ev Temizliği İçin Çağrılan Kadına Cinsel Taciz İddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca tutuklandı. Karaca, evden kaçan kadının şikayeti üzerine polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

09.07.2024 14:40
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SAMSUN'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca (44), tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz'da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı. Karaca, eve gelen F.G.'ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Atakum, Samsun, Samsun, Tutuklama, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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