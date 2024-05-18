Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi

Samsun\'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü'ne binlerce kişi katıldı. Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan grup, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan bir etkinlik gerçekleştirdi. Programa Samsun Valisi, milletvekilleri ve diğer yetkililerin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

18.05.2024 22:43
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Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü" düzenlendi.

Samsun Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Uğur Mumcu Parkı'da toplanan grup, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüşte izciler ve katılımcılar tarafından 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açıldı.

Bando eşliğinde marşların söylendiği yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Burada, Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığınca katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

Programa Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Fener Alayı ve Gençlik Haftası Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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