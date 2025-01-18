Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun\'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan balıkçı için yapılan arama çalışmaları sürüyor.

18.01.2025 13:46
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçının bulunması için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Costal sahili açıklarında kaybolan balıkçılardan Muharrem Sevgili (52) için yürütülen arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekiplerinden oluşan 70 kişi katılıyor.

Arama çalışmalarına vatandaşlarca da karadan destek veriliyor.

Sahil güvenlik helikopterinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda gemi ve botlar denizden arama yaparken, dalgıçlar da sürekli dalış gerçekleştiriyor.

Karadan da arama yapan ekipler, balıkçıya ait iz arıyor. Ekipler, gemi ve botta bulunan yerli üretim rov (su altı görüntüleme) cihazından yararlanarak denizin derinliklerini tarıyor. Çalışmalarda, görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazı da kullanılıyor.

Olay

Costal Limanı'ndan 22 Aralık 2024'te çıkıp Yeşilırmak önlerinde ilerleyen Muharrem Sevgili ile Halil Kayış'ın bulunduğu "MURATIM 55" isimli balıkçı teknesinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmış, 26 Aralık'ta limandan yaklaşık 1100 metre açıkta 9 metre derinlikte ulaşılan tekne kıyıya çekilmiş, Halil Kayış'ın cesedi ise 27 Aralık'ta gece saatlerinde Karabahçe Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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