Samsun'da otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti.

Recep Kemal Altınbaş (42) yönetimindeki 34 AOT 37 plakalı otomobil, Samsun- Sinop kara yolu Gümüş Yaprak Mahallesi Kavşağı'nda, Muzaffer Kitap'ın (65) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü ile arkasındaki eşi Aynur Kitap (63) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muzaffer Kitap, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özel bir hastaneye kaldırılan Aynur Kitap ise müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.