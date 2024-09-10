Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa İ. (72) idaresindeki 71 AU 128 plakalı traktör, Çarşamba- Ayvacık yolu Barajyolu Caddesi'nde aynı yönde seyreden Mustafa Ç. (68) yönetimindeki 55 ADG 115 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Kibare Ç. (61) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çarşamba'da Traktör-Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?