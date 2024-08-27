Samsun'da Restoran Antika Müzesine Dönüştü

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Samsun'un Atakum ilçesinde restoran işleten Cengiz Toprak, 20 yılını vererek topladığı binlerce antika eşyayla iş yerini adeta müzeye dönüştürdü.

Toprak, eski televizyon, radyo, plak, duvar saatleri, çömlekler, kömürlü ütü, terazi, dikiş makinesi, gaz lambası, çömlek, tokmak, havan gibi yıllar içinde biriktirdiği antika eşyaları restoranının duvarlarında, tavanında sergiliyor.

Müzeyi andıran restoranda, müşteriler yemek yerken adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.

Cengiz Toprak, AA muhabirine, kendisini tanıyanların genelde eskileri çok sevdiğini bildiğini söyledi.

Antika malzemeler biriktirdiğini belirten Toprak, "Antika merakımım tamamı yoklukla alakalı. Yani o zamanlar fakirlik vardı. Böyle, imkanlarım yoktu. Babamı çok erken yaşta kaybettik. Köydeydik. Böyle lambamız bile yoktu, gaz lambası böyle işte. Ondan dolayı biraz fazla ilgim var. Çünkü gerçekten de bazı şeylerle yirmili yaşlarda tanıştım." dedi.

İlk restoranı açtığı yıllarda masa ve sandalyeleri ikinci elden aldığını anlatan Toprak, şöyle devam etti:

"Bizim masalarımız ve sandalyelerimiz hep başka başkaydı. O da sağdan soldan yine ikinci elcilerden aldığım malzemelerdi. Paramız oldukça, öyle yapınca insanların da hoşuna gitti. Sonra duvarlara asmaya başladım bazı şeyleri. ya dedim 'kendime böyle bir tarz oluşturayım.' Annemin ördüğü patikleri bile asıyordum mesela ben duvarlara dekor amaçlı. Hatta kara lastik ayakkabılarım vardı çok eskiden. Onları da saklamıştım. Motosiklet malzemelerim falan vardı yine eskilerden kalma. Bu iş de insanların hoşuna gidince dedim ki 'Bizim tarzımız bu olsun.' 'Hani farklı olalım' dedik. Bu da tabii çok ilgi gördü."

Bir sonraki adım kent müzesi kurmak

Antikaların birçoğunu satın aldığını, bazılarının ise hediye geldiğini aktaran Toprak, "Hediye edilenlerin üstüne de ben isimleri yazıyorum. Bilgileri yazıyorum, yazdırıyorum çocuklarıma ki yarın bir gün bir kent müzesi çalışmamız olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Restoranının şubelerinde de antika eşyaları sergilediğini ve malzemeleri bilgisayarda kayıt altına aldıklarını aktaran Toprak, "Sahildeki iş yerimizde 7 bin ile 10 bin parça ürünümüz var. İlk şubemiz, Mahmutlu şubesinde 15 bin civarında. Orada bahçelerimizde de var antikalar. Aşağı dükkan da hemen hemen o şekilde. Yani toplamda 50 bin parça ürünümüz vardır." diye konuştu.

Antikalarla ilgili çok anıları olduğunu da anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Bir gaz lambası için Tokat'a gittim. Resmini gördüm. Çok hoşuma gitti. Gittim aldım... Çok hoşuma giden bir malzeme için bin kilometre, bin 150 kilometre gitmişimdir. İzmir'e bile gittim mesela. O yüzden eskiyi çok seviyorum ve her yere de gittim. Türkiye'nin her yerinden de eski malzeme topladım."

Toprak, bazı insanların eskiye kıymet vermediğini ve elinden çıkarmak istediğini, kendisinin ise her ürünü değerini vererek aldığını ve buna çok dikkat ettiğini sözlerine ekledi.