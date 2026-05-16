Samsun'da Su Baskını Sorunu
16.05.2026 12:27
İlkadım'da Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmaları sonrası evlere su sızmaya başladı. Halk çözüm bekliyor.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, Mert Irmağı'nda yürütülen ıslah çalışmaları sonrası bölgede yaşayanlardan bazıları, evlerine su sızmaya başladığını iddia ederek soruna çözüm bulunmasını istedi.

İlkadım ilçesinde yaşayanlar, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Mert Irmağı'nda yürütülen ıslah çalışmaları sonrası evlerinde su baskını sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını öne sürdü. İlkadım ile Canik ilçeleri sınırındaki Mert Irmağı çevresinde devam eden çalışmalarda çakılan fore kazıkların yer altı su akışını etkilediğini iddia eden bölge halkı, toplam 55 hanenin bulunduğu 4 binanın zemin katlarında su sızıntılarının olduğunu söyledi.

Apartmanda yaşayanlardan Hasan Gündoğdu, sorunun çalışmalar sonrasında başladığını iddia ederek, "Fore kazıkları çakıldıktan sonra evlerimizi su basmaya başladı. Ondan önce su bir şekilde ırmağa akıyordu. Kazıklar çakıldıktan sonra su gidecek yer bulamayınca kotu düşük olan evlerimize sızmaya başladı. Ayrıca, sorunun çözümü için ilgili kurumlara defalarca başvurduk. Ancak şu ana kadar kalıcı bir çözüm üretilemedi" dedi.

Bölgede yaşayan Yahya Sağlam da durumun, günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ve çözüm beklediklerini belirterek, "Evimizde huzurlu oturamıyoruz. Bir an önce dere yatağıyla ilgili çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayriye Tontaş ise daha önce yaşanan büyük sellerde benzer sorunla karşılaşmadıklarını ve Mert Irmağı çevresinde yapılan çalışmalar sonrasında su baskınlarının başladığını, alt katlarda yaşayan bazı komşularının evlerini boşaltmak zorunda kaldığını söyledi. Bölge halkı, yaşanan sorunun incelenerek kalıcı çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konunun kendileriyle ilgili olmadığını belirtirken, DSİ 7'nci Bölge Müdürlüğü'nden de sorunun yüzeysel yağışlar sonucu altyapı problemleri nedeniyle meydana gelmiş olabileceği açıklaması yapıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

