Samsun\'da Tır Yangını: 8 Km Alevlerle Gitti

Samsun'da dorsesinde yangın çıkan tır, 8 kilometre boyunca alevlerle yoluna devam etti. Yangın sırasında kimyasal maddeler yola saçıldı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Kocaeli'nden aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan'a götürürken Samsun- Ankara kara yolunun 18. kilometresinde bir anda yanmaya başladı.

DORSESİNDEKİ ALEVLERLE 8 KİLOMETRE İLERLEDİ

Frenleri tutmayınca yaklaşık 8 kilometre boyunca dorsesi yanarak ilerleyen tırdaki kimyasal madde ve boyalar yola saçılarak yandı. Şarampolde bulunan demir bariyerlere çarparak durabilen aracın sürücüsü kendisini dışarı attı.

YANGIN ÇIKTI

Yangın, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Samsun-Ankara kara yolunun tek şeridi yangın nedeniyle yaklaşık 25 dakika trafiğe kapatıldı.