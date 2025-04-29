Samsun'da "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Samsun'da "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi

Samsun\'da "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (ÜSYEM), "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

29.04.2025 12:58
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Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üstün Zekalı ve Yetenekli Bireylere Yönelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince (ÜSYEM), "Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı" düzenlendi.

ÜSYEM tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen çalıştayda, üstün zekalı ve yetenekli çocukların potansiyellerini anlamak ve bu potansiyelleri gerçekleştirmek için gerekli destek ve yönlendirmeyi sağlamak amaçlandı.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan ÜSYEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Meryem Vural Batık, çalıştayda akademisyen, öğretmen ve velilerle üstün zekalı ve yetenekli çocukların potansiyellerini en verimli şekilde ortaya koyabilmenin yollarını arayacaklarını söyledi.

Çalıştayda, Türkiye'nin eğitim vizyonu çerçevesinde genel eğitim okulları, bilim ve sanat merkezleri arasında güçlü işbirlikleri kurmak istediklerini dile getiren Batık, "Çalıştayda yapacağımız tartışmalar ve değerlendirmelerle, üstün zekalı ve yetenekli bireylerin eğitimine dair durum tespitinde bulunacak, karşılaşılan engelleri birlikte analiz edecek ve genel eğitim okullarının bu süreçte nasıl daha etkin rol alabileceğini masaya yatıracağız." dedi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet İrfan Yetik ise üstün yetenekli çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekten üstün yetenekli çocuklar zamanla keşfedilebilirse memleketin geleceğine dair bilime, sanata, teknolojiye yön verecek bireyler haline geleceklerdir. Bilim sanat merkezleri bu amaçla açılan okullar. Öncelikle tablet uygulamasına, daha sonra zeka testine ya da resim ve müzik alanındaki yeteneklere yönlendiriliyorlar.

Üstün zekalı çocukları zamanında keşfeden ülkeler, daima ileriye giden ülkeler. Bizler bu yolda çaba sarf ediyoruz. Eskiden Samsun'da bir tane bilim merkezimiz vardı. Şu an 6 tane bilim merkezimizde üstün yetenekli çocuklarımıza hizmet ediyoruz. Toplam 1823 üstün yetenekli ve özel yetenekli çocuğumuz var. İnşallah birlikte onların önlerini açarsak, onların farklılıklarını fark ederek hayata hazırlarsak, çocuklardan azami derecede faydalanmış oluruz. Ülkemizin geleceği gerçekten onlar. İnşallah bugünkü çalıştayımız da buna vesile olur."

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da üstün zekalı ve yetenekli çocukların toplumda farklı görüldüğünü ve anlaşılamadığını söyledi.

Çakır, "Üstün zekalı ve yetenekli çocukları anladıktan sonra potansiyellerini ortaya çıkarmak, daha sonra şehrimize ve ülkemize çok faydalı kişiler haline getirmek hepimizin sorumluluğu. Belediye olarak engellilerimize, yaşlılarımıza ihtiyacı olan özel gereksinimli tüm bireylere omuz vermeye çalışıyoruz. Bu yılı biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı ilan etti. Bunun için ailelerin zorlandıkları konularda yanlarında olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ÜSYEM Müdür Yardımcısı Dr. Melek Baba Öztürk de çalıştayın amacına yönelik sunum gerçekleştirdi. ???????

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yerel Haberler, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika

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