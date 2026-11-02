Samsun\'da YENİ Partili Özdağ, 131 fonun bedelinin aboneye ödetilmesine tepki gösterdi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - YENİ Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "fon vurgunu" nedeniyle tasfiye edilen fonların büyüklüğünün Türkiye'nin bir yıllık elektrik veya doğal gaz tüketimine karşılık geldiğini belirtti. Doğal gaz ve elektrikteki tarife düzenlemelerini anımsatan Özdağ, "Aynı günlerde devlet, tasarrufu yurttaşın doğal gaz ve elektrik faturasında arıyor. Denetimsizliğin bedeli abonelere ödetilemez" dedi.

Özdağ, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "fon vurgunu" olarak anılan skandalda yaklaşık yarım milyon yurttaşın birikiminin eridiğini belirtti. SPK'nın 17 Eylül'de tasfiyeye aldığı 131 fonun büyüklüğünün 17-20 milyar dolara karşılık gelen 800 milyar ile 1 trilyon lira arasında olduğunu anlatan Özdağ, bu meblağın, Türkiye'nin bir yıllık doğal gaz faturasından fazla olduğuna işaret etti.

Krizde piyasayı ayakta tutmak için Merkez Bankası'nın imkanları ve Varlık Fonu'nun devreye sokulduğunu ifade eden Özdağ, "Aynı günlerde devlet, tasarrufu yurttaşın doğal gaz ve elektrik faturasında arıyor. Denetimsizliğin bedeli abonelere ödetilemez" dedi.

"LİMİT AŞILDIĞINDA O AYKİ TÜKETİMİN TAMAMI ÜST KADEMEDEN FATURALANDIRILIYOR"

Özdağ, 1 Kasım itibarıyla konutlarda kademeli doğal gaz tarifesinin başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"BOTAŞ verilerine göre Samsun'da kasım limiti 122,57, aralık limiti 219,10 metreküp. Limiti aşan abone, vergiler dahil metreküp başına 17,79 lira yerine 26,73 lira ödeyecek. Yerel basına yansıyan hesaplamaya göre limit aşıldığında o ayki tüketimin tamamı üst kademeden faturalanıyor. Limit hanedeki kişi sayısını, binanın yalıtımını, yapının yaşını hesaba katmıyor. Kalabalık aileler ve yalıtımsız eski binalarda oturan emekliler, tutumlu davransalar bile üst kademeye itilebilir. Sorun çoğu zaman tüketim alışkanlığı değil, binanın kaybettiği enerjidir.

Elektrikte tablo daha da çarpıcı. EPDK verilerine göre Türkiye 2025'te 358,6 milyar kilovatsaat elektrik tüketti. Yıllık ortalama piyasa takas fiyatıyla bunun toptan piyasa bedeli yaklaşık 950 milyar lira, yani 24 milyar dolar civarında. Tasfiyeye alınan fonların büyüklüğü, ülkenin bir yıl boyunca kullandığı elektriğin toptan bedeline denktir. Buna rağmen EPDK, 31 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan kararla konutlarda son kaynak tedarik tarifesi (SKTT) limitini 2027 için yıllık 3 bin kilovatsaate indirdi. Limit 2025'te 5 bin, 2026'da 4 bin kilovatsaatti. Yeni sınır ayda ortalama 250 kilovatsaate denk geliyor. Limiti aşan hane devlet destekli tarifeden çıkarılıp daha pahalı SKTT'den fatura ödüyor. Basına yansıyan değerlendirmelere göre ülke genelinde yaklaşık 6,5 milyon abone bu gruba geçecek.

"DAR GELİRLİ, KIŞA İKİ AYRI FATURANIN BASKISIYLA GİRİYOR"

Elektrikli ısıtıcı ve klimayla ısınmak zorunda kalan kalabalık, dar gelirli Samsun haneleri için bu sınır, desteğin fiilen ellerinden alınması demektir.

Daha ağır yük apartman ve sitelerde. Karar; asansör, hidrofor, merkezi ısıtma ve kapıcı dairesi gibi ayrı sayaçlı ortak kullanım alanlarını da aynı konut sınırına bağlıyor. Tek sayaçtan beslenen bu alanların yıllık 3 bin kilovatsaati aşması kaçınılmazdır ve aradaki fark aidat olarak her daireye yansıyacaktır. Dar gelirli aile kışa iki ayrı faturanın ve artan aidatın baskısıyla giriyor."

Özdağ; elektrikte konutlar, apartman ve sitelerin ortak kullanım alanlarıyla birlikte SKTT kapsamından tamamen çıkarılmasını, doğal gaz limitlerinin hane büyüklüğüne göre belirlenmesini, aşımda yalnızca aşan kısmın üst kademeden fiyatlandırılmasını ve büyükşehir ve ilçe belediyelerinin eski binalarda dış cephe yalıtımı için faizsiz destek ve ücretsiz enerji ölçümü programı başlatmasını istedi.

LİMANDA İKİ AYLIK SESSİZLİK

Karadeniz'deki insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Samsun'dan Rusya'ya Ro-Ro seferlerinin yaklaşık iki aydır yapılamadığını ifade eden Özdağ, "Samsun merkezli bir denizcilik şirketi, ağustosta gemilerinin hedef alınmasının ardından Rusya hattını askıya almıştı. Bu hat ihracatçının, tır şoförünün, liman çalışanının ve lojistik firmasının ekmek kapısıdır. İki ayın kaybı ise hala açıklanmış değil" dedi.

Bundan etkilenen firmalar için prim ertelemesi ve kredi yapılandırmasının gündeme alınması gerektiğini ifade eden Özdağ, alternatif güzergahlar için plan hazırlanması gerektiğini bildirdi.