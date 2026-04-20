Samsun\'un Kispetleri Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da üretilen dana derisi kispetler, Türkiye ve yurt dışında pehlivanlar tarafından tercih ediliyor.

SAMSUN'da üretilen kispetler, Türkiye'nin dört bir yanındaki er meydanlarına ve yurt dışına gönderiliyor. Asırlık zanaatın merkezi haline gelen kentte, usta ellerde şekillenen dana derileri, hem başpehlivanların hem de sanat dünyasının tercihi oluyor. Kispet ustası Celal Keleş (34), ürettikleri ürünlerin Makedonya ve Almanya gibi ülkelere de gönderdiklerini belirterek, "Kispetlerimiz, dana derisinden oluşmaktadır. Kasnak ipi, paçalara da özel ip kullanıyoruz" dedi.

Canik ilçesinde sürdürülen yağlı güreşlerde pehlivanların giydiği kispet üretimi, geleneksel yöntemler korunarak devam ediyor. Dana derisinden hazırlanan kispetler, ustalar tarafından titizlikle işlenirken, üretim sürecinde kasnak ipinden paçalara kadar özel malzemeler kullanılıyor. Hazırlanan kispetler, güreşçiler tarafından kullanılmadan önce yaklaşık 5 litre yağda 2 gün bekletilerek yumuşatılıyor ve er meydanına hazır hale getiriliyor. Atölyelerde günlük ortalama 10 kispet üretilirken, yaz sezonunda artan taleple birlikte üretim kapasitesi daha da yükseliyor. Her aşamasında el eğmeği olan kispetler, hem başpehlivanların hem de sanat dünyasının tercihi oluyor. Kispet fiyatları ise bedene göre 6 bin TL ile 16 bin TL arasında değişiyor.

'TÜRKİYE VE YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ'

Kispet ustalığını 3'üncü kuşak olarak devralan Celal Keleş, "Kispetçi Uğur Kesen'in yanında 19 yıldır çalışmaktayım. Ustam kispetçiliği 2000 yılında İrfan Şahin'den öğrendi. 2000 yılında öğrendikten sonra yavaş yavaş Türkiye açılmaya başladı. Ben de 19 yıl önce yanına çırak olarak girdim. Şu anda 3 yıldır ustayım ve son kuşak olarak ben aldım. Ben de şimdi Samsun'dan kispetleri yapıp Türkiye'nin her yerine yolluyorum. Kispetlerimizi ünlülerden Cem Yılmaz'a, Akasya Durağan'dan Osman Ağa'ya, başpehlivan İsmail Balaban'a yaptık. Yine başpehlivanlar Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi güreşçilere kispet yapıyoruz. Onun dışında kispetleri yurt dışından Makedonya ve Almanya gibi ülkelere yolluyoruz. Kispetlerimizin özelliklerine gelirsek, dana derisinden oluşmaktadır. Kasnak ipi, paçalara da özel ip kullanıyoruz. Pehlivan, kispeti aldıktan sonra 5 litre yağa yatırıyor. Ondan sonra 2 gün yağda bekletiyor. Güzelce yumuşuyor. Ondan sonra giymek için sahaya geçiyor" diye konuştu.

Günde ortalama 10 kispet çıkarttıklarını belirten Keleş, "Kispet ekibimiz sabahtan akşama kadar günde 10 tane çıkıyor. Yaz sezonunda bu değişiyor. Daha fazla performans gösteriyoruz. Çünkü yazın sezon açıldığı için daha fazla çalışıyoruz. Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı filminde 4-5 kişiye kispet yaptık. Bizim kispetimizi kendisi de giydi. Akasya Durağı'ndan Osman Ağa karakterine yaptık. Bir de Küçük Aile dizisine yaptık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Makedonya, Almanya, Samsun, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:11:20. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'un Kispetleri Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.