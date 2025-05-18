Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

18.05.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın onur, gurur ve heyecanını hep birlikte yüreklerinde hissettiklerini vurguladı.

Tarihin hiçbir döneminde aziz Türk milletinin esareti asla kabul etmediğini belirten Tavlı, "Türk milleti özgür iradesine, istiklaline ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan ederek 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yaktığı İstiklal Meşalesi bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

Vali Tavlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memlekete ve millete ait bütün düşünce ve kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inanmıştım." sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Nesiller boyu iftihar duyacağımız şekilde Milli Mücadele'nin ilk adımına ev sahipliği yapan Samsun'umuzda başlayan kutlu yürüyüş, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'dan sonra tüm yurda yayılmış, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. Kurtuluş Savaşı'mızı birlik ve beraberlik içerisinde azim, cesaret, kararlılık ve inançla zafere taşıyan 19 Mayıs ruhu, kahraman ecdadımıza en zorlu şartlarda canı pahasına vatanına ve bayrağına yönelen tehditleri bertaraf etme gücü verdiği gibi bugün de bağımsız, güçlü, onurlu ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılabilmemiz için bizlere ilham olmaktadır. 19 Mayıs ruhunu bugün, 'Sizin gibi gençlere malik oldukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeyi başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum' diyerek gençliğe olan inancını ifade eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan istikbalimizin umudu, aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Yüzyılı'nın teminatı kıymetli gençlerimizin gözlerinde görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyor, geleceğe güvenle bakıyoruz."

Milli Mücadele'den bugüne her dönemde gösterdikleri kahramanlık ve gayretle ülkenin ümidi olduklarını ortaya koyan ve Samsun'da yakılan meşaleyi aynı kararlılık ve gururla taşıyan gençlerin, milli ve manevi değerlerden aldıkları güçle Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitimden spora, güvenlikten siyasete, ticaretten sanata kadar her alanda ilerlemesinin, gelişmesinin ve büyümesinin en büyük güvencesi olmaya devam edeceğine işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Asırlardır istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet dolu uzun ömürler diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

Orhan Tavlı, Gençlik, Güncel, samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

11:56
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
11:04
Can pazarı kamerada Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar
11:02
Bakan Işıkhan açıkladı 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde
09:46
Bakan Yerlikaya duyurdu Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak
08:45
Eurovision’da Azerbaycan’dan İsrail’e 12 tam puan
Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan
09:58
Fenerbahçe’nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
Fenerbahçe'nin kiralık yolladığı futbolcu gittiği takımda kral oldu
09:48
Bir arı trafiği birbirine kattı
Bir arı trafiği birbirine kattı
09:39
İstanbul’daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
İstanbul'daki barış anlaşmasının mürekkebi kurumadan kan aktı: 9 ölü, 4 yaralı
09:35
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
Beşiktaş 1. Lig ekibinden oyuncu alıyor
09:34
Yavuz Bingöl’den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
Yavuz Bingöl'den duygusal Sırrı Süreyya Önder mesajı
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 12:40:35. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.