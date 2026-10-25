Samsun Yakakent'te iki kadın girişimci 25 dönümde 7 bin kök aronya yetiştiriyor - Son Dakika
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Samsun Yakakent'te iki kadın girişimci 25 dönümde 7 bin kök aronya yetiştiriyor

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Samsun Yakakent'te akraba iki kadın girişimci, iki yıl önce kiraladıkları 25 dönüm araziye 7 bin kök aronya fidesi dikti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek alan girişimciler, meyve kurutma tesisi kurmayı ve ihracat yapmayı planlıyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde akraba olan iki kadın girişimci, 25 dönüm alanda aronya üretimine başladı.

Birgül Ay ile akrabası Kübra Ay, aronya yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden teknik destek alan iki girişimci, iki yıl önce Kürüz ve Merkez mahallelerinde kiraladıkları 25 dönüm araziye 7 bin kök aronya fidesi dikti.

İki arkadaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle aronya fidelerinin bakımını özenle sürdürüyor.

"Planlarımız arasında ihracat yapmak da var"

Birgül Ay, AA muhabirine, yaklaşık iki yıl önce Yakakent'te aronya üretimine başladıklarını söyledi.

Kürüz Mahallesi'nde 10 dönüm araziye 3 bin kök, Merkez Mahallesi'nde de 15 dönüm alana 4 bin kök aronya fidesi diktiklerini anlatan Ay, sürecin zorlu olduğunu ancak bu yolda ilerlemeye çalıştıklarını belirtti.

Meyve kurutma tesisi kurmayı da planladıklarına işaret eden Ay, "Burada ağırlıklı olarak aronya kurutacağız ama diğer meyvelerin de kurutulmasını planlıyoruz. Planlarımız arasında ihracat yapmak da var. İnşallah çabalarımızın karşılığını alacağız. Bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aronya diğer pek çok üründen daha faydalı olduğu için başka kişileri de bu yönde teşvik ettiklerini ve örnek olmaya çalıştıklarını dile getiren Ay, pek çok çiftçinin de bu yönde adım attığını söyledi.

Ay, tarladaki yaş meyvenin satış fiyatının kilogram başına yaklaşık 400 lira olduğunu, işlenmiş ürünlerde ise türüne ve işleme yöntemine göre fiyatın değişebileceğini anlattı.

Aronya gibi ürünler, bölgenin tarımsal üretim çeşitliliğine katkı sağlıyor

Yakakent İlçe Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman da son yıllarda tütün ve fındık gibi geleneksel ürünlere alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkilerin tercih edilmeye başlandığını söyledi.

Bu alanda çalışma yürüttüklerini dile getiren Akman, "Bir taraftan insanlar sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenmeye daha fazla önem vermeye başladı, diğer taraftan tıbbi aromatik bitkilerin ekonomik getirisi daha iyi. Ham ürün olarak satılmasının yanında işlenerek farklı ürünlere dönüştürülmesi de ciddi kazanç kapısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve boş bırakılmaması yönündeki çalışmaları doğrultusunda ilçedeki üreticileri alternatif ürünlere yönlendirmeye gayret ettiklerini vurgulayan Akman, aronya gibi ürünlerin yaygınlaşmasının hem üreticilerin gelirine hem de bölgenin tarımsal üretim çeşitliliğine katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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