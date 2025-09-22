1 milyon "samuray" doğaya salındı! Hepsi kokarca savaşçısı

KTAE laboratuvarlarında üretilen samuray arıları, haziran ayından itibaren doğaya bırakıldı. Arılar, kokarcanın yumurtalarını hedef alarak zararlının yayılımını doğal yollarla kontrol altına alıyor. Bu sayede hem ürün kayıpları önleniyor hem de kimyasal ilaç kullanımının azalması ile çevre ve insan sağlığı korunuyor.

"DOĞANIN DENGESİNİ BOZMADAN KONTROL ALTINA ALIYORUZ"

2025 yılı içerisinde 1 milyonun üzerinde samuray arının doğaya salındığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarım şehri Samsun'umuzda üreticilerimizin, çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Son yıllarda özellikle meyve ağaçları ve tarla bitkilerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısı, ürün kayıplarına neden olarak üreticimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizler de ilgili kurumlarımızla birlikte bu zararlıya karşı hem kimyasal hem de biyolojik mücadelemizi sürdürüyoruz. Çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerinden biri olan samuray arısı salımı ile zararlıları doğanın dengesini bozmadan kontrol altına alıyoruz. 2025 yılı itibarıyla hedeflerimizin de üzerine çıkarak, 1 milyonun üzerinde samuray arısını doğaya saldık. Böylece hem çiftçimizin ürününü koruduk hem de ekolojik dengeye katkı sunduk" dedi.