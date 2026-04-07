Meta Türkiye Direktörü: Yasaklar Çocuk Güvenliğini Sağlamıyor, Kontrollü Hesaplar Öncelikli
Meta Türkiye Direktörü: Yasaklar Çocuk Güvenliğini Sağlamıyor, Kontrollü Hesaplar Öncelikli

07.04.2026 10:21
Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, çocuklar için geliştirilen güvenlik araçları hakkında bilgi verdi. Yaş temelli yasakların etkilerini sorgulayan Yeşil, yasalaşacak düzenlemenin ardından uyum süresinin yetersiz olabileceğine dikkat çekti.

Sanal medyaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, komisyonda yaptığı konuşmada, platformların 13 yaş altı kullanıma açık olmadığını ve 13 yaş üstü çocuklar için 30'dan fazla güvenlik aracı geliştirdiklerini belirtti. Eksikler varsa daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yeşil, geçen yıl mayıs ayından itibaren 16 yaş altı kullanıcılar için 'genç hesapları'nı devreye aldıklarını, bu hesapların anne-babalara daha fazla kontrol imkânı sağladığını kaydetti. Yaş temelli yasakların amaçlanan faydayı sağlamayabileceğini ve daha fazla zarara yol açma olasılığı olduğunu değerlendirdi. Avustralya örneğinde çocukların VPN kullanarak yasakları aştığını, ekran süresinin azalmadığını ve çocukların güvenliği belirsiz uygulamalara yöneldiğini vurguladı.

Çocukların yaşını doğrulamanın tüm kullanıcıların doğrulanmasını gerektireceğini ve bu durumun ebeveynler için yük oluşturacağını belirten Yeşil, yasaklar yerine yaşa uygun online deneyimlerin sunulmasının daha faydalı olacağını savundu. Teklif yasalaştıktan sonra uyum için iki aylık sürenin yetersiz olduğunu, Avustralya'da olduğu gibi bir yıllık süre tanınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, TikTok'ın 2025 son çeyreğinde dünyada 175 milyon 302 bin video kaldırdığını, Türkiye'de ise 3 milyon 20 bin 841 video ve 13 yaş altı 23 milyon 875 bin 879 hesabın silindiğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Düğünde skandal Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü Düğünde skandal! Damat gelini tokatladı, annesi alıp götürdü
6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası 6ix9ine hapisteyken sevgilisinin hamile kaldığı iddiası
1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi 1 km yürüyüş için 25 bin dolar teklif etti, 30 saniye sonra delirdi
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
3 gündür kayıp olarak aranıyordu otomobilinde ölü bulundu 3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu

10:49
“İstanbul’a geliyorum, icraatlara devam“ diye video paylaşan hırsız yakalandı
"İstanbul'a geliyorum, icraatlara devam" diye video paylaşan hırsız yakalandı
10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
