Meta Türkiye Direktörü: Yasaklar Çocuk Güvenliğini Sağlamıyor, Kontrollü Hesaplar Öncelikli

Sanal medyaya yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda ele alınacak. Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, komisyonda yaptığı konuşmada, platformların 13 yaş altı kullanıma açık olmadığını ve 13 yaş üstü çocuklar için 30'dan fazla güvenlik aracı geliştirdiklerini belirtti. Eksikler varsa daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yeşil, geçen yıl mayıs ayından itibaren 16 yaş altı kullanıcılar için 'genç hesapları'nı devreye aldıklarını, bu hesapların anne-babalara daha fazla kontrol imkânı sağladığını kaydetti. Yaş temelli yasakların amaçlanan faydayı sağlamayabileceğini ve daha fazla zarara yol açma olasılığı olduğunu değerlendirdi. Avustralya örneğinde çocukların VPN kullanarak yasakları aştığını, ekran süresinin azalmadığını ve çocukların güvenliği belirsiz uygulamalara yöneldiğini vurguladı.

Çocukların yaşını doğrulamanın tüm kullanıcıların doğrulanmasını gerektireceğini ve bu durumun ebeveynler için yük oluşturacağını belirten Yeşil, yasaklar yerine yaşa uygun online deneyimlerin sunulmasının daha faydalı olacağını savundu. Teklif yasalaştıktan sonra uyum için iki aylık sürenin yetersiz olduğunu, Avustralya'da olduğu gibi bir yıllık süre tanınması gerektiğini söyledi. Ayrıca, TikTok'ın 2025 son çeyreğinde dünyada 175 milyon 302 bin video kaldırdığını, Türkiye'de ise 3 milyon 20 bin 841 video ve 13 yaş altı 23 milyon 875 bin 879 hesabın silindiğini açıkladı.