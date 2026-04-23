Sanat, Barış ve Hafızanın Buluşmasıyla Amed Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da "Barış İçin Diyalog" temasıyla düzenlenen 11. Amed Uluslararası Tiyatro Festivali, çok dilli ve çok kültürlü yapısıyla barışın ortak dilini sahneye taşıyarak başladı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun (DBŞT) "Barış İçin Diyalog" temasıyla düzenlediği 11. Amed Uluslararası Tiyatro Festivali'nin startı, Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde düzenlenen resepsiyon ile verildi.

Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Başkanı Jessica Kaahwa'nın yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ile sanatçılar katıldı.

Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Başkanı Jessica Kaahwa açılış konuşmasında, Diyarbakır'da barış temasıyla düzenlenen böylesi bir festivalde yer almaktan onur duyduğunu belirterek, etkinliğin yalnızca bir festival değil, aynı zamanda güçlü bir duruş ve ifade olduğunu dile getirdi. Dünyanın belirsizlikler, bölünmüşlükler ve acılarla yüzleştiği bir dönemde bir araya gelindiğine dikkati çeken Kaahwa, tiyatronun bu koşullarda hala insanlığa hizmet edip edemeyeceğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Tiyatronun iktidarla rekabet eden bir alan olmadığını vurgulayan Kaahwa, aksine daha derin bir anlam taşıdığını belirterek, tiyatronun siyasetin, propagandanın ve korkunun dışında bir sığınak olduğunu, yıkılmadığını, aksine insanları uyandıran ve gerçek diyaloğu mümkün kılan bir alan sunduğunu söyledi.

"Bizim kentimiz Amed tarih boyunca çok şey gördü"

Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Serra Bucak ise festivalin yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda kentin hafızasında biriken sözlerin, direnişin ve barış arayışının görünür kılındığı bir buluşma olduğunu vurgulayarak, "Bizim kentimiz Amed tarih boyunca çok şey gördü. Çok acılar çekti, çok mücadeleler verdi, çok direndi. Barışa dair, diyaloğa dair sözlerini söylemekten hiçbir zaman çekinmedi" dedi.

"Tiyatro bazen bir ayna, bazen bir yara, bazen de bir yol"

Eş Başkan Bucak, festivalin bu yıl "Barış İçin Diyalog" temasıyla açıldığını belirterek, barışın en çok eksildiği anlarda kendini en güçlü şekilde hatırlattığını, diyaloğun ise birbirini dinleme ve yaralara dokunma isteğiyle başladığını ifade etti. Eşbaşkan Bucak, sahnenin yalnızca ışık ve dekor olmadığını, aynı zamanda halkın hafızasını, dilin direncini, dillerin kardeşliğini ve hikayelerin kaybolmamak için direndiği bir alanı temsil ettiğini vurguladı.

"Farklı dillerde konuşacağız ama aynı yerden birbirimizi anlayacağız"

Eş Başkan Bucak, "Barış İçin Diyalog" temasının önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bugün burada, bu akşam ve 10 gün boyunca festivalimiz süresince farklı ülkelerden gelen tiyatro grupları ve sanatçılarla birlikte olacağız. Farklı dillerde konuşacağız ama aynı yerden birbirimizi anlayacağız. Çünkü acı, umut, barış; hiçbiri tercüme edilemez. 10 gün boyunca bu kentte yankılanacak her söz, atılacak her adım, kurulacak her cümle belki küçük bir ihtimali çok daha fazla büyütecek ve bu büyük ihtimale hep birlikte sahip çıkacağız. Birlikte yaşayabilmenin ihtimalinden söz ediyoruz. Tiyatro elbette bazen bir ayna, bazen bir yara, bazen de bir yol. Ama her zaman insana, yaşama ve topluma dair çok şey söylemektedir. ve biz bugün o sözün peşinden yürümeye devam etmek istiyoruz."

"Festival barış için güçlü bir köprü kuracak"

Eş Başkan Doğan Hatun da konukları selamlayarak festivalin barışa giden yolda önemli bir köprü niteliği taşıdığını ifade etti. Eşbaşkan Hatun, "Bu tiyatro festivali, barış için güçlü bir köprü kuracak. Bu yüzden teması olan 'barış için diyalog, diyalog için barış' hayati önemdedir. Tüm ülkelerden bu festivale katılan herkesin barış için verdiği bir emek vardır. Bu emeklerin surlar şehrimizde bir kez daha barışın sesini yükselteceğini söylüyoruz. Tüm halklar için barışa giden geniş bir yol olmasını umut ediyoruz. Bu festivalin, Kürt halkının ve bu ülkenin barışı için sesini yükselteceğine inanıyoruz. Birçok tiyatro oyunu sergilenecek. Festivalimiz hayırlı ve güzel olsun" şeklinde konuştu.

Festival resepsiyonu çok dilli bir sunumla gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından folklor gösterisi ve dengbej dinletisi gerçekleştirildi.

Festival 10 gün sürecek

Amed Uluslararası Tiyatro Festivali, 22 Nisan–2 Mayıs tarihleri arasında 10 gün boyunca sürecek. 19 ülkeden tiyatro topluluklarının katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde 22 oyun sahnelenecek; program, söyleşi, panel, atölye ve sanatçı buluşmalarıyla zenginleşecek.