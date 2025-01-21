Sanat Dolu Bir Hafta - Son Dakika
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Sanat Dolu Bir Hafta

Dünya genelinde çeşitli etkinlikler, konserler ve film festivalleri bu hafta gerçekleştirilecek.

21.01.2025 13:49
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, konserlerden film gösterimlerine geniş yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Müzikalleri ile ünlü Londra'daki West End'de birçok müzikal sanatseverlerle buluşacak. Ünlü sanatçı Tina Turner'ı Karis Anderson ile Zoe Birkett'in dönüşümlü canlandırdığı "TINA: The Tina Turner" müzikali Londra'da Aldwych Tiyatrosu'nda, "Phantom of the Opera" müzikali His Majesty's Tiyatrosu'nda, "Les Miserables" müzikali Sondheim Tiyatrosu'nda, "Mamma Mia!" müzikali de Novello Tiyatrosu'nda 21-25 Ocak'ta sahnelenecek.

"Back to the Future" müzikali Adelphi Tiyatrosu'nda 22-26 Ocak'ta, "Wicked" müzikali Apollo Victoria Tiyatrosunda, "Titanique" Criterion Tiyatrosu'nda, "Mathilda" müzikali ise Cambridge Tiyatrosu'nda 21-26 Ocak'ta izlenebilecek.

Konserler

Keman virtüözü Andre Rieu, Almanya'da bir dizi konser verecek. Sanatçı 23 Ocak'ta Nürnberg'de, 24 Ocak'ta Stuttgart'da, 25 Ocak'ta ise Mannheim şehrinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

İtalyan tenor Andrea Bocelli, 24 Ocak'ta Letonya'nın başkenti Riga'da, 25 Ocak'ta Polonya'nın Lodz şehrinde hayranlarının karşısına çıkacak.

Rusya'nın ikonik gruplarından Leningrad, 24 Ocak'ta Dubai'de "Saadiyat Geceleri"nde sahne alacak. Saadiyat Adası'nda gerçekleşecek etkinliğe katılacak grup, 14'ten fazla müzisyenden oluşuyor.

Masal türündeki şarkılarıyla bilinen Lübnanlı sanatçı Najwa Karam, 24 Ocak'ta Umman Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki Madinat Al Irfan Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

?Elissa ve Tamer Ashour, 23 Ocak'ta Katar Ulusal Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

İtalyan orkestra şefi Marcello Rota, yarın Haydar Aliyev Sarayı'nda müzikseverlerin karşısına çıkacak. Konserde, İtalyan besteciler Nino Rota ve Ennio Morricone'nin eserlerinden "God Father", "Romeo and Juliet" ve "Once Upon a Time in America" film müziklerine yer verilecek.

Danimarkalı çellist ve basçı Soren Lyng Hansen, 31 Ocak'ta Dubai'de dinleyicilerle bir araya gelecek.

Crvena Jabuka müzik grubu, Avrupa turu kapsamında 25 Ocak'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Zetra Hall'de konser verecek.

Pantera müzik grubu 23 Ocak'ta İsviçre'nin Stockholm, 24 Ocak'ta Norveç'in Oslo, 26 Ocak'ta ise Danimarka'nın Kopenhag şehrinde sahnede olacak.

Film Festivalleri

"Sundance Film Festivali", 23 Ocak-2 Şubat'ta Sundance Enstitüsü tarafından ABD'nin Utah eyaletinde gerçekleştirilecek.

"FIPADOC Uluslararası Belgesel Film Festivali" 23 Ocak-1 Şubat'ta Fransa'da sinemaseverlerle buluşacak.

İsveç'te düzenlenen "Göteborg Film Festivali" de bu yıl 24 Ocak-2 Şubat'ta seçkin filmlere ev sahipliği yapacak.

Sanat fuarları

"Singapur Sanat Haftası"nda Güneydoğu Asya'nın çağdaş sanatını öne çıkarmayı hedefleyen "S.E.A Focus" sanat fuarı, 26 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Naarden Sanat Fuarı", 23-26 Ocak'ta Hollanda'da 65'ten fazla galeri, sanatçı ve antika satıcısını sanatseverlerle buluşturacak.

Seramiklere odaklanan uluslararası çağdaş sanat fuarı "Ceramic Brussels", 22-26 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD'de 24 Ocak'ta Mel Gibson'ın yönetmenliğini üstlendiği Michelle Dockery, Mark Wahlberg ve Topher Grace'in oynadığı aksiyon filmi "Flight Risk" vizyona girecek.

Bir ailenin banliyödeki yeni evlerine taşındıktan sonra yalnız olmadıklarını anlamalarıyla gelişen olayları konu alan "Presence" da bu hafta sinemaseverlerle buluşacak filmler arasında.

Damian Harris'in yönettiği "Brave the Dark" ile Neil Burger'in "Inheritance", yönetmen Naoko Yamada'nın "The Colors Within" ve Sean McNamara'nın "Bau: Artist at War" filmleri de beyaz perdede izlenebilecek.

Kaynak: AA

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