Sanat ve Film Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika
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Sanat ve Film Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor

Bu hafta dünyada çeşitli sanat fuarları, film festivalleri ve konserler düzenlenecek.

25.11.2024 13:48
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Doc Circuit Montreal" olarak bilinen "Montreal Uluslararası Belgesel Festivali" (RIDM), Kanada'nın Montreal kentinde 1 Aralık'a kadar devam edecek.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen, uzun metraj, belgesel ve kısa filmlerin yarışacağı "Torino Film Festivali" (TFF) 30 Kasım'a kadar sinemaseverleri konuk edecek.

Japonya'daki Toyo Bunko Müzesi, kuruluşunun 100. yılını anan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin koleksiyonlarından ulusal hazinelerin ve önemli kültürel varlıkların yer alacağı sergi, ziyaretçilere Asya'nın çeşitli halklarını, dillerini, yaşam tarzlarını, tarihlerini, dinlerini ve doğal harikalarını deneyimleme imkanı sunuyor. Sergi 26 Aralık'a kadar görülebilecek.

Disney'in çocuk müzikali "Güzel ve Çirkin Jr.", Saraybosna'daki Bosna Kültür Merkezi'nde 29 Kasım'da sahnelenecek. Koreografisi Dajana Zilic tarafından hazırlanan müzikalin yönetmenliğini Dorde Jovancic ve Sanjin Arnautovic üstleniyor. Müzikalde Alan Menken ve Howard Ashman tarafından yazılan Disney'in ünlü şarkılarından bazılarının yanı sıra Menken'in, Tim Rice ile yarattığı yeni şarkılar da yer alıyor.

İranlı sanatçı Mahsa Najafi'nin resim ve heykellerinden oluşan "Kendine Yabancılaşma" başlıklı sergi, Ebteda Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Sanat Fuarları

Duvar sanatı, heykel, fotoğraf ve çeşitli eserlerin yer aldığı, "art3f Brüksel" sanat fuarı, Belçika'nın Brüksel kentinde 29 Kasım'da sanatseverlerle buluşacak.

Sanat fuarı "Fab Paris"in yeni edisyonu, Grand Palais'de gerçekleştirilecek. Fine Arts Paris ve La Biennale kuruluşları iş birliğinde düzenlenen fuarda, sanat eserleri, mobilya, antika ve mücevherler, 27 Kasım'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen antikacıların ve sanat galerilerinin yer aldığı "Feriarte", 1 Aralık'a kadar ??ziyaretçilerle buluşacak. Avrupa ve Doğu tarihinin antik kültürlerine ve dekoratif sanatlarına dair bir izlenim sunacak fuarda, mobilya, dekoratif ve koleksiyonluk objeler, mücevherler, usta sanatçıların resimleri ve heykelleri yer alacak.

Hollanda'nın ulusal sanat fuarı "Pan Amsterdam 2024", 1 Aralık'a kadar sanat, antika ve tasarım sevenleri ağırlayacak.

Konserler

Alman film müziği bestecisi Hans Zimmer, 1 Aralık'ta Londra'da The O2 sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

The Script bugün İngiltere'nin Liverpool kentinde M&S Bank Arena'da, yarın Leeds kentinde First Direct Arena'da, 29 Kasım'da Newcastle'da Utilita Arena Newcastle'da, 29 Kasım'da Manchester'da Co-op Live'de konser verecek. Grup, 28 Kasım'da ise İskoçya'nın Glasgow kentindeki The OVO Hydro'da hayranlarının karşısında olacak.

Norveçli sanatçı Kygo, yarın Hollanda'nın Amsterdam kentinde Ziggo Dome'da, 29 Kasım'da ise İtalya'nın Milano kentinde bulunan Mediolanum Forum'da sahne alacak.

İngiliz müzik grubu "UB40", yarın Lüksemburg'un Esch-sur-Alzette şehrinde Rockhal-Club'da, 29 Kasım'da Hollanda'nın Amsterdam kentinde Ziggo Dome'da, 30 Kasım'da Fransa'nın Paris kentinde L'Olympia'da ve 1 Aralık'ta Belçika'nın Antwerp şehrindeki Lotto Arena'da konser verecek.

Mısır'ın ve Arap dünyasının tanınan şarkıcılardan Ali El-Haggar, 27 Kasım'da Kahire'de konser verecek. Şarkılarında Salah Jahin, Abdel-Rahman El-Abnoudy ve Sayed Hegab gibi sanatçıların şiirlerinden esinlenen sözler yer alan sanatçının müzikleri de ülkenin ünlü bestecileri Baligh Hamdy, Sayed Mekkawy, Omar Khairat imzası taşıyor.

Mısırlı sanatçı Saad El-Oud, 27 Kasım'da Kahire'de müzikseverlerle buluşarak, Mısır'ın geleneksel müziklerini icra edecek.

"Margasatwa Albüm Lansmanı ve Konseri: Gempita Alam Seribudaya" konseri 30 Kasım'da Malezya'da??????? düzenlenecek. Geleneksel Malay müziği ile modern rock müziğini bir araya getiren Malezyalı grup Margasatwa, Shah Alam şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında 27 Kasım'da Dana Ledoux Miller, Jason Hand ve David Derrick Jr.'ın yönettiği animasyon film "Moana 2" izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Suudi Arabistanlı yönetmen Khalid Fahad'ın üstlendiği "From the Ashes" ile Levin Peter ve Elsa Kremser'in senaryosunu yazıp yönettiği "Space Dogg" filmleri 1 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanat ve Film Etkinlikleri Dolu Dolu Geçiyor - Son Dakika

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