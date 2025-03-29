Sanatçılardan İmamoğlu'na Destek: 2.2 Milyon Katılım ile Miting Gerçekleşti - Son Dakika
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Sanatçılardan İmamoğlu'na Destek: 2.2 Milyon Katılım ile Miting Gerçekleşti

CHP'nin düzenlediği 'Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi', sanatı ve siyaseti bir araya getirerek 2.2 milyon katılımın olduğu bir etkinlik haline geldi. Ünlü sanatçılar sosyal medya üzerinden destek paylaşımlarında bulundu.

29.03.2025 18:22  Güncelleme: 19:20
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(ANKARA) - Aralarında, Mustafa Sandal, Bengü, Ceylan Ertem, Gökhan Özoğuz, Melike Şahin, Zeynep Bastık gibi şarkıcıların yanı sıra, Demet Akbağ, Hazal Kaya, Metin Akdülger ve Gamze Erçel'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, mitinge katılanların fotoğrafları ile "2.2 milyon katılım" paylaşımını yaptı.

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği "Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi" yoğun katılımla gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto edenlerin Maltepe sahilindeki alanı hıncahınç doldurduğu mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2.2 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Mitingin tamamlanmasının ardından sanatçıların sosyal medya hesaplarından destek açıklamaları geldi.

Oyuncular Engin Öztürk, Hazal Kaya, Demet Akbağ, Seda Bakan, Gamze Erçel, Aslı İnandık, Metin Akdülger, Çağla Şikel, Mehmet Günsur, Bige Önal, Meriç Aral, Gupse Özay, Burcu Esmersoy, Selen Öztürk'ün yanı sıra ünlü şarkıcılar, Mustafa Sandal, Gökhan Özoğuz, Bengü, Ceylan Ertem, Melike Şahin, Zeynep Bastık, Mabel Matiz, Can Bonomo'nun da arasında bulunduğu çok sayıda sanatçı, mitingin dronla çekilmiş görüntüsünü "2.2 milyon katılım" yazısıyla paylaştı.

Mustafa Sandal, ANKA Haber Aansı'nın miting alınındaki görüntüsünü paylaşarak, "Bu ölçekte biriken enerjinin müntenha sonuca ulaşmaması fizik kuralları açısından mümkün değildir. Anlayana." yazdı.

Nilperi Şahinkaya, Redd grubu, Paptircem, Kenan Doğulu ve Beren Saat de "Öğrencileri serbest bırakın" paylaşımı yaptı.

Oyuncular Özge Özpirinçci ve Selen Öztürk mitinge katıldığı anları paylaşırken, Zuhal Olcay da Oyuncular Sendikası adına mitingde bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sanatçılardan İmamoğlu'na Destek: 2.2 Milyon Katılım ile Miting Gerçekleşti - Son Dakika

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