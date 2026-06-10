Sanatseverlerin Ilgisi: Eren Üniversitesi Sergisi - Son Dakika
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Sanatseverlerin Ilgisi: Eren Üniversitesi Sergisi

Sanatseverlerin Ilgisi: Eren Üniversitesi Sergisi
10.06.2026 14:10
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Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, kişisel hikayelerini sanata dönüştürerek sergi açtı.

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Remziye Öğrü ve Gülcan Bulut'un sıra dışı sergileri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bitlis'in tarihi mekanlarından Hazo Hanı'nda Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri Remziye Öğrü ve Gülcan Bulut yaklaşık 2 yıl boyunca emek verdikleri sergiyi ziyaretçilerle buluşturdu. Serginin açılışına Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Dilek Özşahin Kireçci, Genel Sekreter Doç. Dr. Behçet Kocaman, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Funda Masdar, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Remziye Öğrü, sergide yer alan eserlerinde 2 yıl önce hayatını kaybeden babasının hastalık ve vefat sürecini ele aldı. Babasının hastalığından vefatına kadar geçen süreçte yaşadığı duygularını fotoğraflara yansıtan Öğrü'nün çalışmalarında hüzün, özlem ve hatıralar dikkat çekerken, serginin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise cam bir fanus içerisinde sergilenen kişisel eşyalar oldu. Fanusun içerisinde babasının vefatından önce giydiği kıyafetler ile yıllardır kullandığı tespih yer aldı.

Öğrü, "Bu sıra dışı sergimizde 2 yıl önce kaybettiğim babamı sanata dökmek istedim. Her bir çalışmada farklı duygular, farklı tebessümler bulunmakta. Aslında parça parça ama birleşince bir bütün oluşturuyor. Ortada bulunan fanusun içinde gördüğünüz eşyalar babamdan bize kalan son mirastır. Yıllar boyunca üstünde hiç çıkarmadığı hala teri teni kokan kıyafetleri bulunmakta. Hala şapkası kokuyor. 7 yıl boyunca elinden hiç çıkarmadığı sabır çeken tesbih bulunmakta. Toprakla bütünleştirmemin nedeni topraktan geliyoruz ve toprağa gömülüyoruz" dedi.

Aynı bölümde okuyan Gülcan Bulut ise 3D yazıcılarla ürettiği insan uzuvları üzerinden bireyin varoluşunu ve toplumsal mesajları sanat diliyle yorumladı. 4 yıl boyunca hazırladığı çalışmalarını sergilemenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Bulut, "Yağlı boya sergilerimiz ve enstalasyon çalışmalarımız var. Bu tarihi mekanla bağdaştırıp anlatmak istedik. Bunun manası bizde çok fazla. Çünkü buraya insanlar geldi. El izlerini bıraktı. Ayak izlerini bıraktı ve gitti. Benim için de uzuvlar sadece birer işlevsel birer organ değil. Benim için ifadenin birer gücü aslında. Yürüdüğümüz o ayak zamanla bebeklikten yaşlılığa doğru bitip tükenip yok olması. Gözlerin anlamını yitirmesi, yaşlanması. Bunlar benim için birer ifade aslında ve bunun yok oluşunu anlatıyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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