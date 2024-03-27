Sanayi esnaflarından dayanışma örneği
Yıkılan camiyi sanayi esnafı kendi kazançları ile inşa etti
KAHRAMANMARAŞ - Asrın Felaketi olarak nitelendirilen depremlerde ağır hasar alan ve daha sonra yıkılan Onbaşı Osman Cami, sanayi esnaflarının kendi kazançlarından topladıkları paralarla tekrardan inşa edildi.
Kahramanmaraş'ta Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan ve 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alarak yıkılan Onbaşı Osman Cami, sanayi esnaflarının elde ettikleri kazançlarla tekrardan ayağa kaldırıldı.
540 metre kareden oluşan ve dayanışma örneğinin sergilendiği cami inşaatında yaklaşık 30 ton radye temel atıldı. Ortalama 5 ayda ibadete açılır duruma gelen caminin yapımında yüzerce esnaf seferber oldu. Sanayi esnafının bu dayanışma örneği, dışardan hiçbir destek alınmadan yapılan 2011 yılında ibadete açılan Abdülhamit Han Cami'den sonra ikinci cami olarak kayıtlara geçti.
Onbaşı Osman Cami İmamı Muhsin Maraşlı, "Bir gün Cuma namazındaydık ve ben cemaate bu camiyi bir an önce yapmamız lazım dedik. Ben 35 yıllık imamım ve ilk defa bir Cuma namazında 500 bin lira para topladığımı biliyorum. Bizim sanayi esnafımız şehrimizin yüz akıdır. Çırağından kalfasından ustasına kadar herkes o gün dükkanları ağır hasarlı olmasına rağmen, kendileri sıkıntıda olmasına rağmen bu işe el attılar. Biz gecemizi gündüzümüze katarak bu işe el attık ve 4 buçuk ay gibi bir süre zarfında ilk Cuma namazımızı kıldık ve bu haline getirdik. Esnaflar, haftada bir veya iki gün boyunca kazandığı paraları gizli bir şekilde ortaya koydu" dedi.
Sanayi esnaflarından Ömer Aktorun: "Bu dayanışma farklı bir şey. Ben bu caminin daha önceki yapımında da bulundum, ilk kazma vuruluşundan sona kadar. Fakat bu yapılışı daha seri oldu. Hocamızın belirttiği gibi birçok esnafımızın hem evi ağır hasarlı hem dükkanı ağır hasarlı. Ama ona rağmen camimiz yıkılınca hepimiz derinden bir üzüntü duyduk. Her şeyi devletten beklememek lazım. Esnaflarımız istihkak ayırdı bu cami için" diye konuştu.
Bir diğer sanayi esnafı Faruk Gözübüyük ise, "Abdülhamit Han Cami de kendi vatandaşlarımızın emeği ile olmuştur, burası da aynı şekilde kendi emeği ile oldu. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Sanayi esnaflarından dayanışma örneği: Yıkılan camiyi sanayi esnafı kendi kazançları ile inşa etti - Son Dakika
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasının tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu. 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı bina, dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi ve koordinasyon merkezi gibi özelliklere sahip. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı.
Erzurum'da bir grup genç, teravih namazına gelen çocuklara çikolata sürprizi yaparak onları sevindirdi. Ulu Cami'de namaz çıkışında ayakkabılıklara bırakılan çikolataları gören çocuklar, gençlerin dayanışma ve birlik mesajını anladı. Gençler, çocukların mutluluğu için böyle bir fikir ortaya attıklarını belirtti.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında geçen hafta gerçekleştirdikleri operasyonlarda 59 bin 300 sentetik hap, 14 kilo 300 gram eroin ve gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi. Operasyonlarda toplamda 107 şüpheli yakalandı ve uyuşturucu, kaçak sigara, elektronik sigara, alkol ve cep telefonu gibi birçok kaçak ürün ele geçirildi.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği Drago'nun komşularının köpeği Leo'yu öldürmesiyle ilgili açıklama yapan avukat Sevde Canik, elde edilecek tüm tazminatın sokak hayvanlarına bağışlanacağını belirtti. Canik, olayın önlenmesi için köpekte tasma ve ağızlık olması gerektiğini vurguladı.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ahmet Aras, Dalaman'ın Gürköy ve Kargınkürü Mahallesi sakinleriyle buluşarak bölgenin sorunlarını dinledi. Aras, içme suyu sorununu çözme sözü verdi ve sosyal belediyecilik anlayışını vurguladı. Ayrıca, refakatçi evi ve çocuk kreşi gibi projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Payas ilçesinde bir iş merkezinin 4. katında bulunan iş yerinde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlara ödül verildi. Programda, 2023 yılında en çok kitap okuyanlar Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal tarafından ödüllendirildi. Kaymakam Bakkal, kitap okuma alışkanlığının erken yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaparak, ödül alan kişilere teşekkür etti. Ödüller, çocuk, genç, yetişkin ve 65 yaş üstü kategorilerinde en çok kitap okuyanlara verildi.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Lalapaşa'ya bağlı Hacıdanişment köyünde yapılan devriye faaliyeti esnasında durdurulan araçta yapılan aramada 8 Suriye uyruklu göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan polis ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Aynı zamanda çeşitli suçlardan aranan 107 kişi de yakalandı. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamalarıyla başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda askerlik hizmeti yapmakta olan bin 305 askere bilgi aktarımı gerçekleştirdi. 'Narko Rehber, Uyuma ve Narvas Uygulaması' projesi ve narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?