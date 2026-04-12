Türkiye, Küresel Ticarette Merkez Ülke Konumuna Yükseliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bulunduğu konumun sağladığı avantajlarla küresel ticaretin merkez ülkelerinden biri haline geldiğini belirtti. Kacır, 'Türkiye, Çin'den sonra Avrupa ortasına kadar uzanan geniş coğrafi kuşağın rekabet gücü en hızlı yükselen ihracatçı ülkesi oldu.' dedi. Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Bakan, askerî insansız hava aracı pazarında küresel ölçekte 3'te 2 payın Türk firmalarına ait olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin birçok alanda Avrupa'da ilk 5 üretici ülke arasında yer aldığını ifade eden Kacır, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu, otomotivde ise 2002'de 350 bin araç üretirken geçen yıl 1,5 milyon araç üretildiğini kaydetti. Önümüzdeki dönemde üretim kabiliyetlerinin daha ileri seviyelere taşınacağını belirten Bakan, yeni fırsat pencerelerinin açıldığını değerlendirdi.

Kacır, 2030 için daha büyük hedefler olduğunu, teknoloji üretimi ve ihracat kapasitesini ileri seviyeye getireceklerini söyledi. Ayrıca, 2026'da nükleer enerjiden faydalanmaya başlanacağını, kendi nükleer modüler reaktörünü geliştirme programı yürütüldüğünü ve aynı yıl Türkiye'nin geliştirdiği bir uzay aracını Ay'a eriştireceğini açıkladı. İmalat sanayi ihracatının 400 milyar dolara ulaşacağını, bunun 210 milyar dolarının teknoloji seviyesi yüksek ürünlerden oluşacağını ekledi.