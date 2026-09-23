Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Global Turks New York Forum'da konuştu:

NEW Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yapay zeka devriminden kazanarak çıkmayı başaran ülkelerden biri olması gerektiğini belirterek, ülkenin güçlü insan kaynağı, altyapısı ve sektörel çeşitliliği sayesinde hedeflerine ulaşabilecek imkanlara sahip olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, Global Turks Vakfı tarafından düzenlenen Global Turks New York Forum'da konuştu.

Vakfın çalışmalarının büyümesinden memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kacır, "İnşallah bugünden çok daha iyi noktalara da geleceğini ümit ediyorum." dedi.

Kacır, ABD'nin yanı sıra Avrupa, Asya ve dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Türklerin farklı nedenlerle eğitim ve kariyer fırsatlarını Türkiye dışında değerlendirdiğine dikkati çekerek, bu kişilerin Türkiye ile gönül bağlarının devam ettiğini söyledi.

Yurt dışında yaşayan Türklerin Türkiye'ye önemli katkılar sunabileceklerine işaret eden Kacır, Bakanlık olarak bu katkıları en üst düzeyde Türkiye'ye kazandırma sorumluluğunu taşıdıklarını dile getirdi.

Kacır, yurt dışında yaşayan Türklerin başarılarının yalnızca Türk milleti için değil, dünyanın farklı bölgelerindeki insanlar için de umut kaynağı olduğunu anlattı.

"Türkiye teknoloji alanında ciddi bir ivme yakaladı"

Teknoloji alanındaki gelişmelere dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme iddiasını "Milli Teknoloji Hamlesi" olarak tanımladıklarını ifade etti.

Kacır, "Kritik teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirelim, üretelim, rekabetçi şekilde dünyaya sunabilelim istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz." diye konuştu.

Bu yaklaşımın ekonomik kazanımların yanı sıra stratejik açıdan da önem taşıdığını belirten Kacır, teknolojinin artık sınırlı alanlarda değil, hayatın tüm alanlarında ana başlık haline geldiğini söyledi.

Kacır, Türkiye'nin teknoloji alanında ciddi bir ivme yakaladığına işaret ederek, ülkenin genç ve nitelikli insan kaynağı bulunduğunu bildirdi.

Türkiye'nin savunma sanayisi, havacılık ve uzay teknolojilerinde önemli mesafe katettiğini vurgulayan Kacır, bu alanlarda dünya çapında az sayıda ülkenin gerçekleştirebildiği işleri Türkiye'nin de başardığını kaydetti.

"Toplam kamu yatırımlarının yüzde 2'sini yapay zeka projelerine ayıracağız"

Kacır, yapay zekanın gelecek dönemin en önemli teknoloji başlıklarından biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Yapay Zeka Yol Haritası'nı ve 2030 hedeflerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Bu hedeflerin hazırlanması sürecinde yurt dışında yaşayan Türklerin katkılarından da yararlandıklarını aktaran Kacır, yapay zeka alanına daha fazla kaynak ayırmayı planladıklarını dile getirdi.

Kacır, "Toplam kamu yatırımlarının yüzde 2'sini yapay zeka projelerine ayıracağımızı ilan ettik. Veri merkezi kapasitemizi bugünkünün 4 misline 2030 yılında çıkarmış olacağız ve 10 milyar doların üzerinde bir özel sektör yatırımını bu alanda hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD'de de yatırımcılarla söz konusu hedefler doğrultusunda ortak çalışmaları görüştükleri bilgisini veren Kacır, yapay zeka alanında insan kaynağını da önceliklendirdiklerini bildirdi.

Kacır, Türkiye'nin güçlü dijital kamu altyapısını yapay zeka geliştirme süreçlerine daha fazla entegre etmek istediklerini söyledi.

"Hedeflerimize ulaşacak imkanlara sahibiz"

Yapay zekanın bütün sektörler için öncelikli hale geldiğini belirten Kacır, Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinden başarıyla çıkmasının önem taşıdığını anlattı.

Kacır, "Türkiye'nin buradan başarıyla çıkması lazım. En önemli hedeflerimizden biri nedir diye soracak olursak, bu yapay zeka devriminden Türkiye'nin kazanarak çıkmayı başaran ülkelerden biri olması lazım. Bu tarihte büyük bir kırılım. Muhtemelen halen her birimizin sandığından daha büyük bir kırılım." değerlendirmesini yaptı.

Yapay zeka teknolojilerini geliştirenler ile bu dönüşümü yakalayamayan ülkeler arasındaki farkın gelecekte daha da açılabileceğine dikkati çeken Kacır, Türkiye'nin bu riski bertaraf etmesi ve dönüşümden kazanarak çıkan ülkeler arasında yer alması gerektiğini bildirdi.

Kacır, bunun kolay olmadığını ancak Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı, güçlü altyapısı ve sektörel zenginliği sayesinde hedeflerine ulaşabilecek imkanlara sahip bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu hedeflere ulaşmasında yurt dışında yaşayan Türklerin katkısının önemine vurgu yapan Kacır, "Sizin aklınıza, sizin fikrinize, sizin heyecanınıza, sizin Türkiye sevginize, memleket sevginize ihtiyacımız var. Birlikte olmaya ihtiyacımız var." dedi.