Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mimar ve Mühendis Odaları Asansör Denetimi Yapıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurul'undaki bütçe bütçe görüşmelerinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) asansör denetimleri yaptığını belirterek, "Yine sıklıkla ifade edilen bir şey, mimar mühendis odalarının bu işi yapmadığı zannediliyor. Halbuki Türkiye'de şu anda A tipi muayene kuruluşlarından ülke sathında en yaygın hizmet gören iki kurum Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ve TSE'dir. Bütün bu süreçler Avrupa Birliği standartlarında gerçekleşmektedir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır hükümet adına milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı Bakan Bolat şunları söyledi:

"Tüketiciyi koruma noktasında elimizdeki enstrümanlar olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü çalışmalarımız tedbirlerimiz var. Bunun yanında faiş fiyat denetimi, zararlı ürünler denetimi, ürün güvenliği denetimi, stokçulukla ilgili denetimler vatandaşlarımızı korumak amacıyla yapılıyor. Bu yıl ilk 11 ayda yüz binlerin üzerindeki denetimlerde 1,3 milyar lira bakanlık müfettişlerinin kestiği cezalar vardı. Rekabet Kurulu'nun kestiği cezalar da 2,3 milyar liranın üzerinde. AVM'lerin açılması büyük ölçüde durdu. 450 civarında bir AVM. Son zamanlarda finansman nedeniyle borç aldıkları bankalara devredilen AVM'ler oldu 70 kadar.

ESNAFIMIZA SÖZ VERİP DE YAPMADIĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK: Esnafımıza bütün sözlerimizi tuttuk bugüne kadar. Söz verip de yapmadığımız hiçbir şey yok. 7 bin 200 gün iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. Esnaf sayımız 2 milyon 200 bindir. Ticari şirket sayısı 2 milyon 350 bin. Toplam 4 milyon 550 bin üretim ve ihracatla iştigal eden firmaların hepsi bizim için kıymetlidir. Kapanan işletmeler olabiliyor ama onun en az 3 katı işletme açılıyor."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise milletvekillerin sorularına şu cevapları verdi:

"BÖLGESEL KALKINMA HAMLESİ PROGRAMI BAŞLATACAĞIZ: Önümüzdeki dönemde Bölgesel Kalkınma Hamlesi Programı başlatacağız. Her bir bölgenin katma değere dönüşmesi daha yüksek potansiyel taşıyan ürünlere ilişkin yatırımları planladık. Bunların ön fizibilitelerini gerçekleştirdik ve bu yatırımları ilgili bölgelerde gerçekleştirecek sanayicilerimize, yatırımcılarımıza ileri düzeyde teşvikler vereceğiz.

İLK TÜRK UZAY YOLCUMUZUN UZAYA GİDİŞİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ: 9 Ocak 2024 tarihinde ilk Türk uzay yolcumuzun gerçekleştireceğiz. Sadece şu kadar ipucu vereyim, belki Meclis'imizin değerli milletvekillerinden 80'li yıllarda Muhammed Ali'nin boks maçlarını izlemek için gece yarısı kalkıp televizyon başına geçmiş olanlar vardır. Şimdi benzer bir tecrübeyi de Türkiye'nin ilk astronotunun yolculuğunu, ay yıldızlı bayrağımızın uzaya yükselişini izlemek için yaşayacağız.

ASANSÖRLERİMİZİN DENETİMİNİ ES GEÇMİYORUZ: Asansörlerimizin periyodik muayene ve denetleme meselesi sıklıkla soruluyor. Bakanlık olarak bu işi çok sıkı tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl periyodik muayene yapan A tipi muayene kuruluşlarına 2 bin 871 denetim gerçekleştirdik. 155 firmaya ceza kestik. Denetimlerde bulduğumuz hiçbir olumsuz bilgiyi es geçmemeye gayret ediyoruz.

MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI ASANSÖR DENETİMİNİ YAPIYOR: Yine sıklıkla ifade edilen bir şey, mimar mühendis odalarının bu işi yapmadığı zannediliyor. Halbuki Türkiye'de şu anda A tipi muayene kuruluşlarından ülke sathında en yaygın hizmet gören iki kurum mimar ve mühendis odaları birliği ve TSE'dir. Bütün bu süreçler Avrupa Birliği standartlarında gerçekleşmektedir.

Yılbaşında bir uygulamayı daha devreye alıyoruz. Her birimiz tüm vatandaşlarımız, kullandığımız asansörlerindeki karekodlarını mobil telefonlarımız aracılığıyla okutarak bütün periyodik muayene ve bakım bilgilerine erişme imkanına sahip olacağız."