Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi\'nin Kızı PKK\'ya Katıldı

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'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK'nın kırsal alan yapılanmasına katıldığı, Elif Gül'ün ise eşiyle birlikte dağa gidip kızını ziyaret ettiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösteren, yerel seçimlerden sonra 'Kent uzlaşısı' kapsamında bazı belediyelere yerleştirildikleri tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirilen 10 şüpheli 12 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltın alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler arasında bulunan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün dijital materyallerinde yapılan incelemede ise kızı Dilan Gül'ün 2013 yılında PKK terör örgütüne katıldığı belirlendi. Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ü, eşi Fethi Ahmet Gül ile birlikte 2014 yılında PKK'nın kırsal alanında ziyaret ettikleri anlara ilişkin 'hatıra' fotoğrafları ortaya çıktı. Dilan Gül'ün ise halen "terör örgütü üyesi" olmak suçundan arandığı öğrenildi.

PKK'YA KATILAN KUZENİ DE KUZEY IRAK'TA

Gül'ün dayısının oğlu İhsak Özçaktu'nun ise PKK terör örgütünün İstanbul, Kayseri ve Ankara'da gerçekleşen terör saldırıları talimatını verdiği ve 2019'da sınır ötesi harekatta etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Yine Gül'ün teyzesinin kızı olan Halime Özadikti'nin 1994'te terör örgütüne katıldığı ve Kuzey Irak'ta olduğu belirtildi.

LİVAN GÜR'ÜN 52 ŞÜPHELİYLE İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Telefon arama trafiği incelemeleri (HTS) sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği öğrenildi. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüpheliler arasında 8'inin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlendi.