Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Haftası Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Haftası Kutlandı

Sancaktepe\'de 2024-2025 Eğitim Haftası Kutlandı

Yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

09.09.2024 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yeni okul döneminin açılmasıyla birlikte Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti. Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda gerçekleşen programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Yeni okul döneminin açılamasıyla birlikte Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Öğretim Haftası Kutlama Programı gerçekleşti. Bugün gerçekleşen programa Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'YEREL YÖNETİMLER OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ'

Okulun ilk günündeki kutlama programında konuşan Belediye Başkanı Yeğin, daha iyi şartlarda eğitim verebilmek için yerel yönetimler olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan Yeğin, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hayatımızın en önemli parçası, ülkemizin en önemli meselesi olan eğitimin nitelikli olması ve çocuklarımızın iyi eğitim alması çok kıymetli. Biz Sancaktepe Belediyesi olarak eğitime yönelik çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Tabii ilçemiz merkezi ilçe olma potansiyeline sahip, nüfus yoğunluğumuz var. Bu nedenle daha fazla okula ihtiyacımız var. İlçe milli eğitimimiz, kaymakamlığımız, ilgili bakanlıklarımız bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de belediye olarak eğitimi destekleyecek çalışmalar yapıyoruz. Şu anda belediye olarak 13 kreşimiz mevcut, 10 kreşin de inşaatı bu sene bitmiş olacak. Belediyemiz bilgi evlerinde, kütüphanelerde ücretsiz eğitim veriyor. Türkiye'nin teminatı, gençlerimizin eğitimine yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Okul bahçesinde düzenlenen tören öğrencilerin halk oyunu ve dans etkinliklerinin ardından sona erdi. Sınıfları ziyaret ederek çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Yeğin öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi.

Kaynak: DHA

Sancaktepe Belediye, Yerel Haberler, Alper Yeğin, Sancaktepe, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Haftası Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:57 Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
20:08 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı 13 yaşındaki Sevda kaybolduktan 3 gün sonra bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı
10:41 Arabistan’dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig’de kaldı Arabistan'dan gelen çuval dolusu parayı reddeden Emre Mor Süper Lig'de kaldı
10:29 Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti Yakıt tankeri kamyonla kafa kafaya çarpıştı! Patlamada 48 kişi hayatını kaybetti
10:20 Narin’in cenazesi kime teslim edilecek Merak edilen soru yanıt buldu Narin'in cenazesi kime teslim edilecek? Merak edilen soru yanıt buldu
10:17 İspanya’da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü İspanya'da boğa koşusu festivalinde boğaz 20 yaşındaki genci boynuzlayarak öldürdü
10:17 Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı Altının gram fiyatı güne düşüşle başladı
10:05 Askerin Erdoğan’a selam vermediği iddia edilmişti Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı
10:04 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu İşte CHP lideri Özel’in önündeki son anket Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 01:42:29. #1.11#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de 2024-2025 Eğitim Haftası Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement