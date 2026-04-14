Sancaktepe\'de ürküten manzara! Videoyu izleyenler belediye başkanını etiketledi

İstanbul Sancaktepe’de gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak köpeklerinin sürü halinde dolaştığı görüldü.
Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde köpeklerin toplu şekilde sokakta gezdiği anlar dikkat çekerken, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, yaşanan durumun tehlike oluşturabileceğini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde sokakta yürüyenlerin risk altında olduğunu dile getirdi.
Sosyal medya kullanıcıları Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i etiketleyerek, “Lütfen acilen çaresine bakın ve toplayın. Bu saate senin çocuğun, yahut kardeşin de işten dönebilir bu manzara ile karşılaşabilirdi” ifadeleriyle çağrıda bulundu.
