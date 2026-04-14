Sancaktepe\'de ürküten manzara! Videoyu izleyenler belediye başkanını etiketledi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
14.04.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Sancaktepe'de gece yarısı bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü büyük endişe yarattı. Görüntüde sokak köpeklerinin sürü halinde gezdiği görüldü. Videoyu izleyenler Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i etiketleyerek "Lütfen acilen çaresine bakın ve toplayın. Bu saate senin çocuğun, yahut kardeşin de işten dönebilir bu manzara ile karşılaşabilirdi" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sancaktepe’de gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, mahalle sakinlerinde endişeye yol açtı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, sokak köpeklerinin sürü halinde dolaştığı görüldü.

GECE YARISI KAYDEDİLDİ

Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde köpeklerin toplu şekilde sokakta gezdiği anlar dikkat çekerken, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Görüntüleri izleyen çok sayıda kullanıcı, yaşanan durumun tehlike oluşturabileceğini belirterek tepki gösterdi. Vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde sokakta yürüyenlerin risk altında olduğunu dile getirdi.

BELEDİYEYE ÇAĞRI

Sosyal medya kullanıcıları Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i etiketleyerek, “Lütfen acilen çaresine bakın ve toplayın. Bu saate senin çocuğun, yahut kardeşin de işten dönebilir bu manzara ile karşılaşabilirdi” ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 10:57:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.