Şanghay\'da 12. Çin Teknoloji Fuarı Başladı

SHANGHAİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shangai kentinde düzenlenen 12. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yaklaşık 38.000 metrekarelik bir sergi alanıyla, 11-13 Haziran tarihlerinde Shanghai Dünya Expo Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda yapay zeka, yeşil yakıtlar, enerji depolama ve ulaşım, akıllı ev uygulamaları ile yaşlı bakımı gibi alanlardaki yenilikçi teknolojiler sergileniyor.