Şanghay'da 12. Çin Teknoloji Fuarı Başladı - Son Dakika
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Şanghay'da 12. Çin Teknoloji Fuarı Başladı

Şanghay\'da 12. Çin Teknoloji Fuarı Başladı
12.06.2026 15:52
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Fuar, yapay zeka ve yeşil teknolojiler gibi alanlarda yenilikçi ürünleri sergiliyor.

SHANGHAİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shangai kentinde düzenlenen 12. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yaklaşık 38.000 metrekarelik bir sergi alanıyla, 11-13 Haziran tarihlerinde Shanghai Dünya Expo Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda yapay zeka, yeşil yakıtlar, enerji depolama ve ulaşım, akıllı ev uygulamaları ile yaşlı bakımı gibi alanlardaki yenilikçi teknolojiler sergileniyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

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