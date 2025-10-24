Şanlıurfa Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi - Son Dakika
Şanlıurfa Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi

Şanlıurfa Cezaevinde Gıda Zehirlenmesi
24.10.2025 23:59
18 mahkum, kendi yaptıkları yemekten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da, cezaevinde kendi pişirdikleri yemekten yiyen 18 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde koğuşlarında kendi yaptıkları yemekleri yiyen mahkumlar, bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine cezaevine sağlık sağlık ekipleri yönlendirildi.

ÇOK SAYIDA MAHKUM HASTANELİK OLDU

Cezaevi revirinde ilk müdahaleleri yapılan 18 mahkum, güvenlik önlemleri altında ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedaviye alınan mahkumların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından cezaevindeki yemeklerden ve sudan numuneler alınarak, inceleme için laboratuvara gönderildi. Polis ve jandarma ekipleri, tedavi gören mahkumların bulunduğu hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

