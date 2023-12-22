09:08 •
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti•
08:52 •
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı•
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 19 araç sürücüsüne 141 bin 241 lira para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamada 1 araç içinde yapılan aramada, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denetlenen 145 araçtan 19'nun sürücüsüne toplam 141 bin 241 lira para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 19 araç sürücüsüne 141 bin 241 lira para cezası - Son Dakika