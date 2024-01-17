Canan Karatay\'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa\'da yakalandı

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

Prof. Dr. Canan Karatay 'ın 2013 yılında dolandırılması olayına karışan şüpheli Şanlıurfa 'da yakalandı. İl genelindeki operasyonda hakkında arama kararı olan 47 zanlının arasında Karatay'ı telefonla dolandıran şüpheli de çıktı.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında polis ve savcı olduklarını söyleyen şüpheliler Canan Karatay'a bankadan 50 bin dolar ve 10 bin lira çekim yaptırarak iki ayrı parka bıraktırdı. Şanlıurfa ve Adana'daki teknik takibe takılan olayda parayı almaya gelen kuryenin polis tarafından takip edilmesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Karatay, konuyla ilgili "Nasıl dolandırıldım anlayamadım. İnsanı telefonda adeta hipnotize ediyorlar. Ne derlerse yapıyorsunuz. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olmakta beni heyecanlandırdı." ifadelerini kullanmıştı.