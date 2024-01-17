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Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı - Son Dakika
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Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013'de Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı, polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, silahlı yağma, uyuşturucu ticareti, hırsızlık gibi suçlardan aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi gözaltına alındı. Hükümlü M.K'nin, Prof. Dr. Canan Karatay'ın dolandırılması olayının şüphelilerinden olduğu ve 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Canan Karatay\'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa\'da yakalandı
17.01.2024 - 09:51,
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Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013 yılında dolandırılması olayına karışan şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı. İl genelindeki operasyonda hakkında arama kararı olan 47 zanlının arasında Karatay'ı telefonla dolandıran şüpheli de çıktı.

Kent genelinde aranan şüphelilere yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı.

"SİLAHLI YAĞMA VE DOLANDIRICILIK" SUÇUNDAN HÜKÜM GİYMİŞ

Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında "silahlı yağma ve dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında polis ve savcı olduklarını söyleyen şüpheliler Canan Karatay'a bankadan 50 bin dolar ve 10 bin lira çekim yaptırarak iki ayrı parka bıraktırdı. Şanlıurfa ve Adana'daki teknik takibe takılan olayda parayı almaya gelen kuryenin polis tarafından takip edilmesiyle 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Karatay, konuyla ilgili "Nasıl dolandırıldım anlayamadım. İnsanı telefonda adeta hipnotize ediyorlar. Ne derlerse yapıyorsunuz. Devletle birlikte gizli bir operasyonun içinde olmakta beni heyecanlandırdı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ali Usda: Bunlar 50 yıldır bizi dolandırıyor. Karatay dolandırılmış ta çok iş olmuş. Yanıtla 0 1

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