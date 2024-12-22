Şanlıurfa\'da 5 Günlük Etkinlik Yasağı

Güncel

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 5 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 23-27 Aralık tarihlerinde düzenlenmesi planlanan tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Eylem amaçlı kentte gelenlerin girişlerine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile İlimiz Merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 23 Aralık 2024 saat 00.01'dan 27 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."