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Şanlıurfa'da 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Emniyet Müdürlüğünün başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu. Dün gece yapılan takip sonucunda bir araçta 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Şıldak, gençleri uçuruma sürükleyen insanlık düşmanlarıyla mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak polis teşkilatını tebrik etti.

Şanlıurfa\'da 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 10:31,
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Şanlıurfa'da bir araçta 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğünün başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

Dün gece yapılan takip sonucunda bir araçta 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Gençleri uçuruma sürükleyen insanlık düşmanlarıyla mücadelenin hiç durmayacağını ifade eden Şıldak, polis teşkilatını tebrik etti.

Kaynak: AA
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