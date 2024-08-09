Şanlıurfa'da düğün salonunda havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da düğün salonunda havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da bir düğün salonunda tabancayla havaya ateş açan şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ateş eden kişinin yakalandığı ve işletme sahibi hakkında da adli işlem yapıldığı belirtildi.

09.08.2024 16:59
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ŞANLIURFA'da, bir düğün salonunda tabancayla havaya ateş açan şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Eyyübiye Mahallesi'ndeki düğün salonunda, çarşamba günü Suriye uyruklu bir çiftin düğün töreni düzenlendi. Düğün sırasında davetliler halay çekerken, İ.R. (17) üzerindeki tabancayı çıkarıp peş peşe ateş açtı. İ.R.'nin tabancayla salonda ateş açtığı anlar ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyadan paylaşıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine polis inceleme başlattı. İnceleme sonunda düğünde havaya ateş açtığı belirlenen Suriye uyruklu İ.R., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri ayrıca olayın yaşandığı düğün salonun sahibi Mehmet T.'yi de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada havaya ateş açan kişinin yakalandığı belirtilerek, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan, 'Şanlıurfa Eyyübiye İlçesinde düğün salonunda havaya ateş edilmesi' görüntülerinin yer alması üzerine Emniyet birimlerimiz tarafından yapılan araştırma sonucunda; olayın 07.08.2024 tarihinde bir düğün esnasında meydana geldiği anlaşılmış olup, ateş eden kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatılmıştır. İşletme sahibi hakkında da adli yönden işlem yapılmış, ayrıca iş yeri ile ilgili idari işlem tesis edilmiştir. İlimizde kamu düzenini bozan ve genel güvenliği tehlikeye düşüren hiçbir davranışa izin verilmemekte ve gerekli işlemler en ivedi şekilde gerçekleştirilmektedir" denildi.

Şanlıurfa\'da düğün salonunda havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da düğün salonunda havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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