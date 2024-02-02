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Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Kovalamaca Sonucu Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Şanlıurfa\'da Firari Hükümlü Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Şanlıurfa'da 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Şüpheli, araç içerisinde başkasına ait kimliği kullanırken yakalandı ve çeşitli suçlardan hüküm giydiği belirlendi. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

02.02.2024 12:59
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Şanlıurfa'da hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, yaşanan kovalamaca sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Batıkent Mahallesi İpekyolu Bulvarı Evren Sanayi civarında yakalandı.

Araç içerisinde bulunan 2 kişinin yapılan üst aramasında ve kimlik tespitlerinde H.İ'nin başkasına ait kimliği ibraz ettiği tespit edildi.

Şüphelinin, detaylı sorgulamada çeşitli suçlardan 26 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hükümlü H.İ, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Kovalamaca Sonucu Yakalandı - Son Dakika
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