Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeyken alev alan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'ne giden halk otobüsü, Sırrın Mahallesi çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Şoförün durumu fark etmesiyle, otobüsteki 14 yolcu tahliye edildi.
Otobüsü saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka otobüsle Osmanbey Yerleşkesi'ne gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da Halk Otobüsü Yangına Tutuldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?