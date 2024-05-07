Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek eylemi yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek eylemi yaptı

Şanlıurfa\'da Harran Üniversitesi öğrencileri Filistin\'e destek eylemi yaptı

Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek vermek için eylem yaptı.

07.05.2024 14:35
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Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine destek vermek için eylem yaptı.

HRÜ Osmanbey Yerleşkesi'nde bir araya gelen öğrenciler, İsrail aleyhine dövizler taşıdı, sloganlar atarak yaklaşık bir kilometre yürüyüş yaptı.

Yürüyüş esnasında Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan gruba, çevredeki öğrenciler de destek verdi.

Aralarında akademisyenlerin de bulunduğu grup, yürüyüşün son bulduğu HRÜ Yemekhanesi önünde oturma eylemiyle programını tamamladı.

Burada grup adına basın açıklaması yapan İsmail Doyar, İsrail'in Filistin'de 7 aydır süren insanlık dışı saldırılarla ne kadar barbar ve ölçüsüz bir devlet olduğuna şahitlik edildiğini belirtti.

Özgürlüğe yönelik umutlarının arttığını belirten Doyar, "Siyonist İsrail hastanelerden okullara, pazar yerlerinden sivil yerleşim alanlarına hedef gözetmeksizin saldırmış ve binlerce kardeşimizi şehit etmiştir." dedi.

Yeryüzünün farklı coğrafyalarından vicdanlı ve erdemli insanların İsrail'i kınayan eylemlerde bulunup Gazze'ye yönelik destek gösterileri gerçekleştirdiğini vurgulayan Doyar, "Columbia ve diğer üniversitelerin direnen onurlu öğrencilerine, Türkiye'den Şanlıurfa'dan selamlar. Değerli arkadaşlar, sizler çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Bu onurlu duruşunuzdan ve kararlı eylemlerinizden vazgeçmeyin. Bizler inanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizm'i yenecek. Harran Üniversitesine bu direnişe verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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