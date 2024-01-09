Şanlıurfa\'da inşaat işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Aşık Mahallesindeki inşaat şantiyesinde dengesini kaybeden Süleyman Cura (44) zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Burada müdahalelere rağmen Cura yaşamını yitirdi.