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Şanlıurfa'da inşaat işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da inşaat işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bulunan Aşık Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çalışan Süleyman Cura, dengesini kaybederek zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldıktan sonra Gaziantep'e sevk edildi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Cura hayatını kaybetti.

Şanlıurfa\'da inşaat işçisi yüksekten düşerek hayatını kaybetti
09.01.2024 - 09:11,  Güncelleme: 09:12
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yüksekten düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

Aşık Mahallesindeki inşaat şantiyesinde dengesini kaybeden Süleyman Cura (44) zemine düştü. İnşaattaki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, buradaki ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Burada müdahalelere rağmen Cura yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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