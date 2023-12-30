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Şanlıurfa'da İş Yerinin Önünde Ateş Açıldı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İş Yerinin Önünde Ateş Açıldı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa\'da İş Yerinin Önünde Ateş Açıldı: 1 Ölü, 4 Yaralı
30.12.2023 - 23:03,
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinin önünde oturanlara, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir çocuk öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Hayati Harrani Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturanlara, hareket halindeki araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş edildi.

Saldırıda V.Ç. (26), İ.C.Ö. (15), İ.T. (16), S.G. (20) ve Yusuf A. (14) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yusuf A. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Şanlıurfa, Saldırı, Güvenlik, Şiddet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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