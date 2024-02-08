Şanlıurfa'da İşçilerin Sendika Değişikliği Sonrası İşten Çıkarılması İddiası - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İşçilerin Sendika Değişikliği Sonrası İşten Çıkarılması İddiası

Şanlıurfa'daki bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla Esenyurt'taki mağazası önünde eylem yapmak isteyen 24 kişilik grup ile polis arasında arbede yaşandı. Eylem sırasında 4 kişi gözaltına alındı ve yapılan incelemede, gözaltına alınan kişilerin işçi olmadığı ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları olduğu tespit edildi.

08.02.2024 15:34
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ŞANLIURFA'daki bir tekstil firmasında çalışan işçiler sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldıkları iddiasıyla firmanın Esenyurt'taki mağazası önünde eylem yapmak istedi. Eylem sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin firmada işçi olmadığı, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'daki bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla 24 kişilik grup, firmanın Esenyurt'ta bir AVM'de bulunan mağazası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Basın açıklaması sırasında polis ekipleriyle 24 kişilik grup arasında arbedede çıktı; 4 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden D.Ç. ve B.A., N.U. ve S.K.'nın "Terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu ve işçi olmadıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa\'da İşçilerin Sendika Değişikliği Sonrası İşten Çıkarılması İddiası
Kaynak: DHA

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