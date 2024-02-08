Şanlıurfa\'da İşçilerin Sendika Değişikliği Sonrası İşten Çıkarılması İddiası

Güncel

ABD\'den Netanyahu\'ya uyarı: Böyle bir operasyon felaket olur

ŞANLIURFA'daki bir tekstil firmasında çalışan işçiler sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldıkları iddiasıyla firmanın Esenyurt'taki mağazası önünde eylem yapmak istedi. Eylem sırasında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişinin firmada işçi olmadığı, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'daki bir tekstil firmasında çalışan işçilerin sendika değişikliği sonucu işten çıkarıldığı iddiasıyla 24 kişilik grup, firmanın Esenyurt'ta bir AVM'de bulunan mağazası önünde basın açıklaması yapmak istedi.

Basın açıklaması sırasında polis ekipleriyle 24 kişilik grup arasında arbedede çıktı; 4 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden D.Ç. ve B.A., N.U. ve S.K.'nın "Terör örgütüne üye olmak" suçundan kayıtları olduğu ve işçi olmadıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.