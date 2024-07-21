Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi

İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi'nin çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi. Türk ve Filistin bayrakları açan grup, kent merkezindeki parktan başlayarak 10 kilometrelik bir güzergahı katetti. Etkinliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmaması ve Müslümanlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. İHH Şube Başkanı ise Filistin'deki olayları gündemde tutmaya devam edeceklerini belirterek, Siyonizm'e karşı öfkelerini diri tutacaklarını ifade etti.

21.07.2024 15:05
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Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi çağrısıyla kent merkezindeki Ali Şelli Parkı'nda toplanan bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için bisikletlerle şehri turladı.

Türk ve Filistin bayrakları açan ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği grup, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahı katetti.

Etkinliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmaması ve oradaki Müslümanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

İHH Şube Başkanı Behçet Atilla da Filistin'deki olayları gündemde tutmaya, zulme uğrayanların sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar bu konu ile ilgili olarak halkımızın destekleri ile çok çeşitli eylemler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Şanlıurfa İHH olarak bugün de burada kentteki bisiklet topluluklarımızın da desteğiyle organizasyonu düzenledik. Siyonizm'e karşı öfkemizi diri tutacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi - Son Dakika
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