Şanlıurfa\'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanlar için Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca "Kudüs ve Gazze için gıyabi cenaze namazı" programı düzenlendi.
Eyüp Peygamber Camisi'nde öğle namazı sonrası cemaat, saldırılarda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Namazın ardından Filistin halkı için dua edildi, İsrail aleyhine slogan atıldı.
Kudüs'te polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla dün İsrail polisi tarafından vurularak öldürülen Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın kardeşi Ramazan Saklanan da gıyabi cenaze namazına katıldı.
Saklanan, namazın ardından gazetecilere, "kardeşinin gezi için gittiği Kudüs'te şehit olduğuna inandığını" dile getirdi.
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