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Şanlıurfa'da Kasa Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kasa Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Şanlıurfa'da bir evden çalınan altın ve gümüş dolu kasa ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık şüphelileri yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen kasa sahibine teslim edildi.

Şanlıurfa\'da Kasa Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
29.12.2023 - 08:09,
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Şanlıurfa'da kasa hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezindeki bir evden içinde altın ve gümüş bulunan kasanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekiplerce tespit edilen hırsızlık şüphelileri Y.Ç. (23) ile A.T. (23) Viranşehir ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç. tutuklandı, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen ve içinde altın ile gümüş bulanan kasa sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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