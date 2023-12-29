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Şanlıurfa'da Kız Öğrencilerin de Bulunduğu İki Grup Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kız Öğrencilerin de Bulunduğu İki Grup Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga

Şanlıurfa'da bir iş merkezinin önünde okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kız öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 20 lise öğrencisi birbirleriyle tekme- tokat kavga etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

29.12.2023 - 17:15,
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ŞANLIURFA'da, aralarında kız öğrencilerin de bulunduğu iki grubun tekmeli- tokatlı kavgası cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bamyasuyu Mahallesi'nde bir iş merkezinin önünde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, okuldan çıkan iki öğrenci grubu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle aralarında kızların da bulunduğu 20'ye yakın lise öğrencisi, tekme- tokatla birbiriyle kavga etti. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Şanlıurfa\'da Kız Öğrencilerin de Bulunduğu İki Grup Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga
Kaynak: DHA
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kavga, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kız Öğrencilerin de Bulunduğu İki Grup Arasında Tekmeli-Tokatlı Kavga - Son Dakika
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